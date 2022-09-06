Глава АВТОВАЗа раскрыл планы на 2023 год

Это касается всей модельной линейки Lada.

О том, что АВТОВАЗ в следующем году планирует восстановить почти всю досанкционную модельную линейку автомобилей, включая Lada Largus , заявил глава компании Максим Соколов на сессии «Автопром: новый импульс», которая состоялась на Восточном экономическом форуме.

«Говоря о стратегических перспективах развития АВТОВАЗа <…>, говорим уже о развитии модельного ряда, который будет, я надеюсь, почти в полном объеме восстановлен в следующем году, включая Lada Largus», — передает его слова ТАСС.

Весной следующего года планируется возобновить выпуск и Lada Vesta в глубоко локализованном варианте.

Уже к весне следующего года предприятие собирается локализовать все автокомпоненты, которые в Россию не поставляются из-за санкций, и запустить производство на площадке тольяттинского завода. Многие комплектующие уже удалось импортозаместить.

В конце лета АВТОВАЗу удалось добиться восстановления вариантов комплектации автомобиля с подушкой безопасности, кондиционером, магнитолой, кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС. На очереди — восстановление функции ABS, примерно через год или чуть больше — функции поддержки устойчивости автомобиля ESP и восстановление вариаций двигателя.

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Также в следующем году может начаться производство электрической Lada Largus. Напомним, выпускать электрокар будут на площадке АВТОВАЗа в Ижевске.

Также в скором времени АВТОВАЗ готов представить на обсуждение в Правительство РФ стратегию развития акционерного общества, она станет частью общей стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года, добавил Соколов.

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