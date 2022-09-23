Новый Chery Tiggo 4 Pro - начало продаж и цены

Chery Tiggo 4 - самая доступная по цене модель компании, а версия Pro - самая продвинутая.

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У желающих купить относительно недорогой, но прекрассно оснащенный кроссовер появился новый вариант Chery Tiggo 4 Pro, который уже поступил в продажу.

От базовой версии без приставки Pro кроссовер отличается особой решеткой радиатора, 10,25-дюймовым экраном мультимедийной системы, более качественной отделкой салона, сенсорным блоком климат-контроля, а также рядом электронных систем.

В базе кроссовер Chery Tiggo 4 Pro оснащается атмосферным бензиновым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 113 л.с. Он может работать в паре как с механической коробкой, так и с вариатором.

Также можно выбрать машину с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., который предлагается исключительно с вариатором. Привод у обеих версий только передний.

Комплектаций — четыре. Даже в базе кроссовер неплохо оснащен. Например, салон обшит искусственной кожей, установлены обогревы, в том числе рулевого колеса и лобового стекла…

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Цена данной версии на механике — от 1 789 900 рублей. За вариатор надо доплатить еще 100 тысяч рублей. тыс. рублей.

Версия с 147-сильным мотором обойдется минимум в 2 019 900 рублей, а в топе кроссовер стоит 2 139 900 рублей.

Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже.

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Фото: Chery