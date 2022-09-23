В Госдуме рассказали, когда рассмотрят отсрочку по кредитам для мобилизованных — журнал За рулем

В Госдуме рассказали, когда рассмотрят отсрочку по кредитам для мобилизованных

Кроме того, одновременно рассмотрят вопрос о сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

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Госдума в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит», — отметил спикер Госдумы.

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Согласно ранее предложенной инициативе, заемщик или индивидуальный предприниматель, призванный на военную службу по мобилизации, вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора обратиться к кредитору с требованием о приостановке исполнения своих обязательств на время службы.

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Касается это по большей части ипотечных кредитов, но в том числе и займов, выданных на покупку автомобилей.

О мобилизации

В среду в телеобращении к народу президент Владимир Путин сообщил, что поддержал предложение Минобороны России и Генштаба ВС РФ о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ.



Фото: Антон Тушин/ТАСС

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