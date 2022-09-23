Известно, на какой срок Белоруссия запретила вывоз в Россию автомобилей

Белоруссия с 23 сентября ввела временный запрет на вывоз за пределы страны некоторых промышленных товаров. Такое постановление подписал первый заместитель премьер-министра страны Николай Снопков, сообщает агентство ТАСС.
«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — отмечается в документе.
Введен запрет на вывоз товаров из Белоруссии также за пределы таможенной территории ЕАЭС.
В перечень запрещенных к вывозу товаров включены в том числе:
- тракторы
- легковые автомобили
- мотоциклы
- велосипеды
- двигатели и прочие силовые установки
- автопогрузчики
- бульдозеры
- оборудование для сельского и лесного хозяйства
- сельскохозяйственные машины
- аккумуляторы.
Запрет не коснется товаров, вывозимых за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Не будут запрещены к вывозу товары, перемещаемые между Россией через Белоруссию транзитом.
Решение правительства Белоруссии будет действовать в течение шести месяцев.
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Фото: Наталия Федосенко/ТАСС