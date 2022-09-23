Известно, на какой срок Белоруссия запретила вывоз в Россию автомобилей

Более 250 наименований промышленных товаров вошли в список временного запрета на импортирование.

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Белоруссия с 23 сентября ввела временный запрет на вывоз за пределы страны некоторых промышленных товаров. Такое постановление подписал первый заместитель премьер-министра страны Николай Снопков, сообщает агентство ТАСС.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — отмечается в документе.

Введен запрет на вывоз товаров из Белоруссии также за пределы таможенной территории ЕАЭС.

В перечень запрещенных к вывозу товаров включены в том числе:

тракторы

легковые автомобили

мотоциклы

велосипеды

двигатели и прочие силовые установки

автопогрузчики

бульдозеры

оборудование для сельского и лесного хозяйства

сельскохозяйственные машины

аккумуляторы.

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Запрет не коснется товаров, вывозимых за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Не будут запрещены к вывозу товары, перемещаемые между Россией через Белоруссию транзитом.

Решение правительства Белоруссии будет действовать в течение шести месяцев.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС