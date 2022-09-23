Это было обнаружено в ходе исследования IIHS, объясняющего, почему Hyundai и Kia угоняются чаще других марок.

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По данным Страхового института безопасности дорожного движения, некоторые автомобили Hyundai и Kia являются «легкой мишенью» для угонщиков, и количество заявлений о краже этих машин растет.

Чаще всего автоворы угоняют Hyundai и Kia, выпущенные с 2015 по 2019 годы. Дело в том, что многие из этих автомобилей не оснащены электронным иммобилайзером, блокирующим в случае угона систему зажигания.

«Наши более ранние исследования показывают, что после появления иммобилайзеров количество угонов автомобилей резко сократилось. К сожалению, Hyundai и Kia отстали от других автопроизводителей в том, что касается перевода иммобилайзеров в разряд стандартного оборудования», — объясняет старший вице-президент Highway Loss Data Institute Мэтт Мур.

У многих моделей, выпускающихся в указанные годы, иммобилайзеры есть только в топовых комплектациях. В базе и при среднем уровне оснащения их нет.

Начиная с 1 ноября 2021 года компании сделали электронный иммобилайзер частью стандартного оборудования для всех автомобилей.

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В случае, если ваш автомобиль не оснащен иммобилайзером, эксперты советуют оснастить автомобиль любой дополнительной противоугонной системой: чем дольше автовору придется возиться с угоном, тем выше вероятность, что он предпочтет другой автомобиль.

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