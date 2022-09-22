Логан первого поколения снова появится в России

Их озвучил иранский эксперт Амирхасан Какаи. Речь идет о проекте Logan—90, в рамках которого будет собираться модернизированный Renault Logan первого поколения. Этот автомобиль выпускался в Иране с 2007 по 2019 годы.
В продажу модель поступит под маркой маркой Saipa. Имея в основе платформу В0, автомобиль будет иметь в своей конструкции множество новых компонентов — импортозамещенных.
Оснащаться машина может вазовскими моторами объемом 1,6 и 1,8 литра, но коробку передач получит иранскую — 5-ступенчатую механику Saipa 5F18.
Кроме того, иранские компании готовы экспортировать свою продукцию, запчасти, комплектующие и расходники для автомобилей в Россию.
«Иранские производители в итоге получат прибыль и повысят качество продукции», — цитирует РГ заявление бывшего президента автомобильной группы SAIPA Саида Мадани.
Не исключено, что Иран начнет поставлять в Россию и грузовики. В Иране есть все для создания кабин грузовиков, но нет двигателей, которые бы им могла поставлять Россия или Китай.
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Фото: Saipa