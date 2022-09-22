Логан первого поколения снова появится в России

О таких планах компании Saipa рассказало иранское информационное агентство Akharin Khabar.

Материалы по теме Все автомобилисты должны оплатить это до зимы

Их озвучил иранский эксперт Амирхасан Какаи. Речь идет о проекте Logan—90, в рамках которого будет собираться модернизированный Renault Logan первого поколения. Этот автомобиль выпускался в Иране с 2007 по 2019 годы.

В продажу модель поступит под маркой маркой Saipa. Имея в основе платформу В0, автомобиль будет иметь в своей конструкции множество новых компонентов — импортозамещенных.

Оснащаться машина может вазовскими моторами объемом 1,6 и 1,8 литра, но коробку передач получит иранскую — 5-ступенчатую механику Saipa 5F18.

Кроме того, иранские компании готовы экспортировать свою продукцию, запчасти, комплектующие и расходники для автомобилей в Россию.

«Иранские производители в итоге получат прибыль и повысят качество продукции», — цитирует РГ заявление бывшего президента автомобильной группы SAIPA Саида Мадани.

Материалы по теме Ладам добавят две электронные системы

Не исключено, что Иран начнет поставлять в Россию и грузовики. В Иране есть все для создания кабин грузовиков, но нет двигателей, которые бы им могла поставлять Россия или Китай.

Фото: Saipa