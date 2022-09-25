Блогер разбил машину для проверки новой функции iPhone

Он несколько раз разгонял машину и направлял ее в припаркованные старые автомобили. В салоне машины находился iPhone 14 Pro.

Материалы по теме Владелец изнутри наблюдал, как град калечит его машину

Блогер под ником TechRax таким образом пытался проверить функцию обнаружения ДТП в новом iPhone 14 Pro.

Мужчина взял старый автомобиль, оснастил его дистанционным управлением, прицепил к подголовнику сиденья Айфон и пустил автомобиль в стоящие старые машины. Он хотел показать подписчикам, что функция Crash Detection срабатывает при малейшем столкновении.

Материалы по теме Машина в хлам, водитель не пострадал: странное ДТП в Уяре

iPhone действительно фиксировал инцидент и на экране появлялось сообщение, что обнаружено ДТП. После этого телефон начинал экстренный отсчет, после чего последовал бы вызов экстренных служб, но блогер каждый раз прерывал этот отсчет. В итоге он решил, что эксперимент удался.

Девушка чудом избежала аварии.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: YouTube