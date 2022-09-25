Блогер разбил машину для проверки новой функции iPhone — журнал За рулем

Блогер разбил машину для проверки новой функции iPhone

Он несколько раз разгонял машину и направлял ее в припаркованные старые автомобили. В салоне машины находился iPhone 14 Pro.

Материалы по теме
Владелец изнутри наблюдал, как град калечит его машину

Блогер под ником TechRax таким образом пытался проверить функцию обнаружения ДТП в новом iPhone 14 Pro.

Мужчина взял старый автомобиль, оснастил его дистанционным управлением, прицепил к подголовнику сиденья Айфон и пустил автомобиль в стоящие старые машины. Он хотел показать подписчикам, что функция Crash Detection срабатывает при малейшем столкновении.

Материалы по теме
Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналГромкие ЧП из-за неисправности лифта: Как не пострадать самому?

Материалы по теме
Машина в хлам, водитель не пострадал: странное ДТП в Уяре

iPhone действительно фиксировал инцидент и на экране появлялось сообщение, что обнаружено ДТП. После этого телефон начинал экстренный отсчет, после чего последовал бы вызов экстренных служб, но блогер каждый раз прерывал этот отсчет. В итоге он решил, что эксперимент удался.

Видео: YouTube

Наше новое видео
4 ярких впечатления о новом «китайце» (есть негативные)
Названа дата начала производства новой Весты
Тест Changan Uni-K: не много ли глюков?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров629
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: