Блогер разбил машину для проверки новой функции iPhone

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Блогер под ником TechRax таким образом пытался проверить функцию обнаружения ДТП в новом iPhone 14 Pro.
Мужчина взял старый автомобиль, оснастил его дистанционным управлением, прицепил к подголовнику сиденья Айфон и пустил автомобиль в стоящие старые машины. Он хотел показать подписчикам, что функция Crash Detection срабатывает при малейшем столкновении.
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iPhone действительно фиксировал инцидент и на экране появлялось сообщение, что обнаружено ДТП. После этого телефон начинал экстренный отсчет, после чего последовал бы вызов экстренных служб, но блогер каждый раз прерывал этот отсчет. В итоге он решил, что эксперимент удался.
- Девушка чудом избежала аварии.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Видео: YouTube