Что ставить на двигатель, оригинал или аналог? Вот результат тестов!

ГБЦ от стороннего производителя позволяет неплохо сэкономить на покупке: 30 тысяч рублей, в то время как фирменный комплект обойдется в 35 тысяч рублей.

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Вопрос компонентов-аналогов в последнее время обсуждается часто — и вероятно, не оригинальные запчасти для целого ряда автомобильных марок вскоре станут (и уже становятся) нашей реальностью. Но в том, что касается подбора основных узлов и агрегатов, всегда важно было соблюдать максимальную осторожность. Представители ГАЗ на заводском Youtube-канале сравнили тему неоригинальную ГБЦ двигателя УМЗ-4216 с той, что предоставлена производителем.

В комплект поставки фирменной головки включены прокладки и крепеж, что позволяет покупателю собрать двигатель, не бегая по магазинам. Однако гораздо проще укомплектованная ГБЦ стороннего производителя позволяет неплохо сэкономить на покупке: 30 тысяч рублей, в то время как фирменный комплект обойдется в 35 тысяч рублей.

При этом в аннотации к аналоговому узлу сообщается по своим эксплуатационным свойствам головка не уступает оригинальной. Ясность внесли испытания, показанные в видео. Для начала обе ГБЦ подвергли детальным замерам. Выяснилось, что в головке стороннего производителя имеются несоответствия по ряду размеров.

А затем обе головки поставили на двигатель и заставили работать 400 часов, причем 50% времени — в режиме максимального крутящего момента.

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В итоге ГБЦ производства УМЗ выдержала испытания — двигатель с ней не отказывал и отработал весь срок. А у неоригинальной головки уже после 200 часов износ впускных втулок в несколько раз превысил допустимые значения. То есть ресурс такой головки окажется значительно меньше.

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Видео: Youtube / GAZ Auto