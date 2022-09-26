Новый Hyundai Santa Fe - первое видео

Кроссовер построен на новой платформе и больше напоминает внедорожник.

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Нынешний Hyundai Santa Fe сделан на платформе Hyundai-Kia Y6, а новое поколение модели — на платформе Hyundai-Kia N3, как и новый Kia Sorento. Видео ниже было снято в Южной Корее, где кроссовер проходит дорожные испытания.

Прототип кроссовера был обнаружен на стоянке рядом с Kia Carnival. Он сильно замаскирован, а дизайн спрятан за фальшпанелями.

Несмотря на это, следующий Santa Fe, похоже, будет иметь более квадратный внедорожный дизайн. Это особенно заметно при взгляде сбоку. Лобовое же стекло установлено более вертикально.

В описании к видео сказано, что это гибридный Hyundai Santa Fe. Будет ли эта версия поставляться в Россию, неизвестно.

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Hyundai Santa Fe пятого поколения дебютирует во второй половине следующего года и поступит в продажу осенью 2023 года или зимой 2024-го.

Назван самый надежный китайский автомобиль.

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Фото, видео: YouTube