Haval резко снижает цены в России

Чуть ранее подешевел внедорожник H9, теперь существенно снижены цены на кроссовер китайской марки.

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В России подешевела популярная модель китайской марки — кроссовер Haval Jolion, выяснили эксперты сайта «Цена Авто».

Так, цены на Haval Jolion начинались от 2 179 000 рублей, а теперь от 1 899 000 рублей (меньше на 280 тысяч или 12,8%). С ценой менее 2 млн рублей и производством в нашей стране этот кроссовер стал подпадать под участие в госпрограммах льготного автокредитования.

За автомобиль в той же комплектации Comfort, но с автоматической коробкой попросят 1 999 000 рублей, за Elite с механикой — 1 999 000 рублей, с автоматом и моноприводом — 2 229 000 рублей (-150 000 руб.), полноприводный теперь обойдется в 2 349 000 рублей (-150 000 руб.).

В топовой комплектации Premium кроссовер с передним приводом стоит 2 399 000 рублей, с полным приводом — 2 519 000 рублей. Обе комплектации скинули 150 тысяч рублей.

Кроссовер Haval Jolion стал самым популярным китайским автомобилем в нашей стране. По данным AEB, в августе было продано 1921 шт., что на 177% больше, чем в августе прошлого года.

Ранее подешевел внедорожник Haval H9 стал доступнее на 500 тысяч рублей (или на 10,4 — 10,9%), а до этого были снижены цены на модели F7 и F7x.

Фото: Haval