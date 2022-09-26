Выпуск Mazda в РФ прекратится (кто займет ее место)

Sollers выкупит долю Мазды и хочет собирать на предприятии машины других марок.

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Предприятие Mazda Sollers находится во Владивостоке, но уже продолжительное время простаивает из-за дефицита комплектующих. Сотрудники находятся в корпоративном отпуске.

До этого завод выпускал примерно 29 тысяч автомобилей в год (цифра 2021 года): кроссоверы CX-5 и CX-9, а также седан Mazda 6.

«ПАО „Соллерс авто“ действительно обсуждает с Mazda вопрос прекращения производства автомобилей во Владивостоке и выкупа „Соллерсом“ доли Mazda в совместном предприятии. При этом „Соллерс авто“ уже разработал план перезапуска завода под производство автомобилей других брендов и в настоящее время финализирует переговоры по этому вопросу», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы «Соллерс авто».

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Что касается представительства Mazda в России, то, как сообщили там «За рулем», старейшему и самому популярному автомобильному изданию в России, они работают в штатном режиме.

С 2023 года техосмотр в России подорожает в два раза.

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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС