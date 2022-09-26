Выпуск Mazda в РФ прекратится (кто займет ее место) — журнал За рулем

Выпуск Mazda в РФ прекратится (кто займет ее место)

Sollers выкупит долю Мазды и хочет собирать на предприятии машины других марок.

Материалы по теме
Новый Hyundai Santa Fe — первое видео

Предприятие Mazda Sollers находится во Владивостоке, но уже продолжительное время простаивает из-за дефицита комплектующих. Сотрудники находятся в корпоративном отпуске.

До этого завод выпускал примерно 29 тысяч автомобилей в год (цифра 2021 года): кроссоверы CX-5 и CX-9, а также седан Mazda 6.

Материалы по теме
Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналГромкие ЧП из-за неисправности лифта: Как не пострадать самому?

«ПАО „Соллерс авто“ действительно обсуждает с Mazda вопрос прекращения производства автомобилей во Владивостоке и выкупа „Соллерсом“ доли Mazda в совместном предприятии. При этом „Соллерс авто“ уже разработал план перезапуска завода под производство автомобилей других брендов и в настоящее время финализирует переговоры по этому вопросу», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы «Соллерс авто».

Материалы по теме
Когда появятся российские машины Evolute (скоро)

Что касается представительства Mazda в России, то, как сообщили там «За рулем», старейшему и самому популярному автомобильному изданию в России, они работают в штатном режиме.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Наше новое видео
Evolute i-Joy: тест первого российского электромобиля
Тест-драйв нового китайского кроссовера. Лучше топов?
4 ярких впечатления о новом «китайце» (есть негативные)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров456
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: