Техосмотр дорожает в два раза — журнал За рулем

Техосмотр дорожает в два раза

Тарифы, согласно приказу ФАС, вырастут с начала 2023 года.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала приказ, согласно которому стоимость техосмотра будет увеличена в два раза. Не исключено, что ТО станет еще дороже, если операторы убедят местные власти в такой необходимости, предоставив соответствующие расчеты.

Тарифы, установленные в 2012 году, успели устареть, и проведение ТО давно стало невыгодным для операторов: прибыль не покрывает расходы на оборудование, наём специалистов, аренду помещений и т.д.

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Теперь региональные власти будут запрашивать ежегодно у бизнеса данные о расходах при ТО и определять стоимость на будущий год.

Минимальные цены на техосмотр

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Но при этом цена не может быть ниже:

  • 913 рублей — для легковых машин,
  • 321 рубля — для мотоциклов,
  • 1560–1880 рублей — для автобусов,
  • 900–1960 рублей — для грузовиков.

Это примерно в два раза больше, чем сегодня.

Фото: ИТАР-ТАСС / Владимир Саяпин

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