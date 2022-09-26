Техосмотр дорожает в два раза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала приказ, согласно которому стоимость техосмотра будет увеличена в два раза. Не исключено, что ТО станет еще дороже, если операторы убедят местные власти в такой необходимости, предоставив соответствующие расчеты.
Тарифы, установленные в 2012 году, успели устареть, и проведение ТО давно стало невыгодным для операторов: прибыль не покрывает расходы на оборудование, наём специалистов, аренду помещений и т.д.
Теперь региональные власти будут запрашивать ежегодно у бизнеса данные о расходах при ТО и определять стоимость на будущий год.
Минимальные цены на техосмотр
Но при этом цена не может быть ниже:
- 913 рублей — для легковых машин,
- 321 рубля — для мотоциклов,
- 1560–1880 рублей — для автобусов,
- 900–1960 рублей — для грузовиков.
Это примерно в два раза больше, чем сегодня.
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Фото: ИТАР-ТАСС / Владимир Саяпин