Техосмотр дорожает в два раза

Тарифы, согласно приказу ФАС, вырастут с начала 2023 года.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала приказ, согласно которому стоимость техосмотра будет увеличена в два раза. Не исключено, что ТО станет еще дороже, если операторы убедят местные власти в такой необходимости, предоставив соответствующие расчеты.

Тарифы, установленные в 2012 году, успели устареть, и проведение ТО давно стало невыгодным для операторов: прибыль не покрывает расходы на оборудование, наём специалистов, аренду помещений и т.д.

Теперь региональные власти будут запрашивать ежегодно у бизнеса данные о расходах при ТО и определять стоимость на будущий год.

Минимальные цены на техосмотр

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Но при этом цена не может быть ниже:

913 рублей — для легковых машин,

321 рубля — для мотоциклов,

1560–1880 рублей — для автобусов,

900–1960 рублей — для грузовиков.

Это примерно в два раза больше, чем сегодня.

С техосмотром есть проблемы! Отвечаем, как их избежать.

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Фото: ИТАР-ТАСС / Владимир Саяпин