Замена «шишиге» стала реальностью? Рассказываем о новом Урале!

Пружинная передняя подвеска, опциональный автомат, грузоподъемность 4 тонны... Приживется?

На состоявшейся недавно в Красноярске выставке «Эксподрев» автомобильный завод Урал показал перспективный грузовик Урал-4360. Надо сказать, что машина уже экспонировалась в августе на форуме «Армия-2022», но если тогда заводчане лишь изучали интерес потенциальных заказчиков к выставочному образцу, то теперь впору говорить о серийной модели: завод заключил соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз).

Идеологически легкая машина с дизельной четверкой ЯМЗ-534 под капотом (вместо традиционного для старшего Урал-43206 V6) во многом пересекается с показанным в прошлом году армейским Урал-66, однако по конструктиву довольно много отличий.

Кабина у Урал-4360 — не оригинальная, а серийная Next, как на ГАЗонах, ГАЗелях и УРАЛах, только со своей облицовкой. По габаритной длине и колесной базе грузовик также крупнее прошлогоднего «шестьдесят шестого». В передней подвеске вместо рессор — пружины, призванные обеспечить плавность хода и снизить вес.

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Над последним параметром ураловцы будут работать и впредь: в планах — облегчить саму раму, которая у гражданского Урал-4360 с армейским Урал-66 действительно общая. В качестве варианта трансмиссии, помимо МКП, предложат и новый автомат ГАЗ собственной разработки Горьковского автозавода. Грузоподъемность новой модели — 4 тонны.

Но этот вариант замены ГАЗ-66 — не единственный: таковым может стать и представленное недавно шасси МЗКТ-450330.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: автомобильный завод Урал

Видео: Youtube / MotorProject