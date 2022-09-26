Дождевой триллер: третий этап REC-2022 проверил гонщиков на прочность

Температура воздуха +8° и моросящий дождь, усилившийся прямо перед стартом гонки на выносливость Moscow Raceway REC 4h...

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Как и обещалось, третий этап Russian Endurance Challenge прошел в очень интересных и почти экстремальных для гонщиков условиях. Старт выиграл экипаж 48 команды Yadro Motorsport (пилоты Сергей Столяров, Ринат Салихов), его начал преследовать другой Мерседес — № 13 (команда Capital RT, пилоты Денис Ременяко, Михаил Алешин), но основные события разыгрались к середине гонки.

Тогда в «абсолюте» лидировал экипаж № 23 на Porsche 911 GT3 Cup (Алексей Дудукало, Евгений Румянцев, Сергей Титоренко, команда Spora GT), но после заезда в боксы стартовавший на непрогретых шинах Евгений Румянцев, только-только сменивший Алексея Дудукало, не удержал машину на трассе, залитую в очередной раз усилившимся дождем — удар в барьер и сход.

А у спортпрототипа № 26 команды G-Drive Racing (пилоты Роман Русинов, Сергей Афанасьев) после питстопа соскочило левое заднее колесо — в самом начале стартовой прямой, откуда вернуться в боксы на трех колесах невозможно... В боксы машина вернулась на эвакуаторе, но борьба за лидерство была закончена. Ребятам осталось лишь набрать важные очки в своем классе Спортпрототип CN, что они и сделали.

Главная интрига — какой из двух Мерседесов — № 13 или № 48 — поднимется на первую ступеньку подиума в абсолютном зачете? После трех часов гонки разрыв между ними составлял... всего 50 секунд! В итоге экипаж № 13 (команда Capital RT, пилоты Денис Ременяко, Михаил Алешин) переиграл соперников тактически, позже проводя пит-стопы. В итоге — победа в «абсолюте» и зачете GT Pro.

Грамотная тактика оказалась залогом победы и классе спортпрототипов CN 1,6 — на финише эти два экипажа разделила 1 минута 49.624 сек, менее круга! «Шорткат» № 21 команды Balchug Racing Team (Михаил Лобода и Кирилл Киракозов) оказался впереди, казалось бы, более быстрого экипажа № 9 команды Zub&Ko (Виталий Зубенко, Евгений Куликов, Константин Захаревский).

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В классе GT Light победил экипаж № 53, выступающий на Mazda 3 (команда Mazda Karting Academy, пилоты Валерий Смирнов, Арина Суханова). А третье место, парадоксально финишировав на галстуке, заняла еще одна Мазда, Василий Владыкин (стартовый номер 96, команда Otets and Son): созданный ранее запас позволил зацепиться за подиум, несмотря на досадный вылет на последних кругах... Финал REC-2022 пройдет 22–23 октября в Сочи.

Ну, а вот совсем другой «спорт»: АВТОВАЗ запатентовал спортивную кнопку.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: Russian Endurance Challenge