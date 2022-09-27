ГИБДД предупредят обо всех ваших болезнях

Если при одной из них будет исключено управление автомобилем, то вас лишат водительских прав.

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Информирование Госавтоинспекции о заболеваниях водителей предусматривают поправки в Закон о безопасности дорожного движения.

Они уже готовы, одобрены правительством и скоро будут внесены на рассмотрение Госдумой.

В случае принятия они заработают с 1 марта 2023 года.

Сегодня о вдруг появившемся у водителя заболевании, с которым нельзя садиться за руль, ГИБДД узнать не может — информация обновляется только раз в 10 лет, когда люди меняют права и проходят при этом медкомиссии.

Но за 10 лет водитель может произойти что угодно. Нововведение предполагает, что о выявляемых болезнях медики будут сообщать в ГИБДД, пишет РГ. Проще говоря, делиться информацией из единой информационной системы здравоохранения.

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Водитель, рискующий из-за этого лишиться прав, может в течение двух месяцев пройти внеочередную медкомиссию и подтвердить свой допуск к управлению. Если болезнь подтвердится, то права будут аннулированы.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС