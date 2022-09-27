Камеры начали фиксировать новое нарушение

Штраф за него может достигать 300 тысяч рублей!

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ГИБДД начала выявлять поддельные техосмотры с помощью дорожных камер.

Для этого в ведомстве придумали элегантную схему. То, что техосмотр был просто куплен, узнать невозможно — он так же отображается в базе, как и действительно пройденный.

Но если автоматические комплексы не зафиксировали проезд автомобиля в районе пункта технического осмотра в день прохождения этого самого осмотра, то есть все основания считать техосмотр купленным.

В итоге диагностические карты таких автомобилей-призраков начали аннулировать, пишет «Коммерсантъ». На данный момент выявлено уже более 25 тысяч купленных техосмотров.

Наказание за купленный техосмотр

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Покупающим диагностические карты грозит крупный штраф в размере до 300 тысяч рублей (ст. 14.4.1 КоАП «Нарушение требований законодательства в области ТО»).

С техосмотром есть проблемы! Отвечаем, как их избежать.

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Фото: АГН «Москва»