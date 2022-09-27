Японский Isuzu собирается прекратить производство в России

Это решение объясняют невозможностью поставок компонентов на мощности своего ульяновского автозавода.

Материалы по теме Toyota разобрала некомплектные российские машины на запчасти

Вслед за Toyota и Mazda японский автоконцерн Isuzu, имеющий производственные мощности в Ульяновске, рассматривает возможность прекращения выпуска автомобилей в РФ, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на японскую газету Yomiuri.

Компоненты на мощности своего ульяновского автозавода (АО «Исузу Рус») поставить невозможно, поэтому он приостановил выпуск автомобилей весной текущего года и с тех пор не возобновлял работу.

Isuzu работает в России с 2006 года и выпускает в Ульяновске шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн, а также пикапы D-Max. У копании около 100 дилерских центров в РФ, Белоруссии, Армении и Казахстане.

Материалы по теме Дилеры рассказали, что у них осталось на складах

У Isuzu Motors также есть в России совместное предприятие с ПАО «Соллерс Авто» — ООО «Исузу Соллерс», которое выпускает высоко локализованные среднетоннажные грузовые автомобили.

О прекращении производства автомобилей в РФ недавно объявил автоконцерн Toyota.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .

Фото: «За рулем»