Завод Toyota в Санкт-Петербурге закрывается — журнал За рулем

Завод Toyota в Санкт-Петербурге закрывается

Сотрудникам предложат компенсации от 12 окладов, на работе дилерской сети решение сказаться не должно. Сам завод, вероятно, будет продан.

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Предприятие Toyota в поселке Шушары (Санкт-Петербург) перешло от режима простоя к закрытию, эту информацию уже подтвердили в Минпромторге, пишет РБК. В простое завод находился с начала марта, и все это время руководство пыталось решить вопрос с поставками комплектующих. Однако новые логистические цепочки наладить не удалось, и теперь завод будет законсервирован.

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Далее возможны варианты (вероятно, что завод будет продан), однако к выпуску автомобилей Toyota предприятие точно не вернется, сообщает Коммерсант со ссылкой на собственные источники. Штату завода и сотрудникам московского офиса предложат повышенные компенсации — от 12 окладов.

Завод Toyota в Санкт-Петербурге закрываетсяНа питерской площадке Toyota производила наиболее популярные у нас модели — Camry и RAV4, мощности завода были рассчитаны на выпуск 100 тысяч автомобилей в год
На питерской площадке Toyota производила наиболее популярные у нас модели — Camry и RAV4, мощности завода были рассчитаны на выпуск 100 тысяч автомобилей в год

Закладка первого камня будущего российского завода Toyota произошла в 2005 году, а запуск производства автомобилей — в 2007 году, на обоих мероприятиях присутствовал президент Владимир Путин. Впоследствии в Петербурге появились также заводы Nissan и Hyundai. С марта и по настоящий момент оба предприятия простаивают.

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Источники отмечают, что для владельцев машин Toyota и Lexus ничего измениться не должно: решение по закрытию завода не скажется на работе дилерской сети и послепродажном обслуживании. Поставок новых машин в российские салоны Toyota не было с февраля.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС, Антон Ваганов / ТАСС

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