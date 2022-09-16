Завод Nissan в Санкт-Петербурге: известно, сколько он еще простоит

Ранее планировалось, что предприятие будет перезапущено в конце сентября. Налаживания логистических цепочек ждут также питерские заводы Hyundai и Toyota.

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Разрушенная логистика поставок из Японии и Европы продолжает являться непреодолимым препятствием для перезапуска завода Nissan в Санкт-Петербурге. Из этих регионов на конвейер завода поставлялись компоненты для производства кроссоверов трех моделей — Qashqai, X-Trail и Murano. Завод стоит, потому что компонентной базы для сборки по-прежнему нет.

Поэтому приостановку российского предприятия продлили до конца 2022 года, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на издание Nikkei. Ранее планировалось, что в сентябре завод все же сможет начать работу.

Конвейер «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», сборка Nissan Qashqai, 2021 год

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Напомним, завод Nissan в Санкт-Петербурге остановился 14 марта 2022 года. В июне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов говорил, что работа заводов иностранных марок (помимо Nissan, это Hyundai и Toyota) возобновится после полного восстановления логистических цепочек. Он отмечал, что владельцы предприятий ведут себя очень достойно, увольняя сотрудников только по личному заявлению и выплачивая остающимся 2/3 средней зарплаты.

Позднее, в конце того же месяца, гендиректор Nissan Макото Утида выражал надежду, что производство в России получится перезапустить в конце сентября.

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Фото: Nissan