MAN и Scania уходят из России — журнал За рулем

MAN и Scania уходят из России

Компании начали распродавать свои активы в нашей стране.

Материалы по теме
Представлена замена ГАЗ-66

На продажу начали выставляться российские дилерские центры MAN и Scania. О заводе, расположенном под Санкт-Петербургом, информации пока нет.

Эксперты уверены, что продажа дилерских центров говорит о принятом компанией решении уйти из России. Точнее, компании продают свои доли в этих центрах, которые выкупаются российскими партнерами.

Продано будет и финансовое подразделение Scania, которое занималось лизингом грузовиков.

Материалы по теме
Новый побор для водителей в 2022Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)

«Эти сделки требуют одобрения наблюдательных советов Traton SE и Volkswagen AG, а также различных регулирующих органов в Российской Федерации. Ожидается, что они будут завершены к I кварталу 2023 года», — объясняется в пресс-релизе концерна.

Материалы по теме
Недорогой китайский грузовичок — на нем можно в центр Москвы

Проблем у владельцев грузовиков и автобусов MAN и Scania с их обслуживанием не предвидится, так как они уже давно используют неоригинальные запчасти и расходники. А вот с гарантийными ремонтами проблемы будут — по сути, компании уходят от своих гарантийных обязательств в нашей стране.

Место MAN и Scania на российском рынке займут автомобили китайских, белорусских и, конечно же, российских производителей.

Фото: Depositphotos, Imago Images / STPP

Наше новое видео
Лада Веста NG 2022: Адаптация к зиме и другие подробности
Любимый автомобиль Сталина. Что из него сделали?
Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров403
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: