MAN и Scania уходят из России

Компании начали распродавать свои активы в нашей стране.

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На продажу начали выставляться российские дилерские центры MAN и Scania. О заводе, расположенном под Санкт-Петербургом, информации пока нет.

Эксперты уверены, что продажа дилерских центров говорит о принятом компанией решении уйти из России. Точнее, компании продают свои доли в этих центрах, которые выкупаются российскими партнерами.

Продано будет и финансовое подразделение Scania, которое занималось лизингом грузовиков.

«Эти сделки требуют одобрения наблюдательных советов Traton SE и Volkswagen AG, а также различных регулирующих органов в Российской Федерации. Ожидается, что они будут завершены к I кварталу 2023 года», — объясняется в пресс-релизе концерна.

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Проблем у владельцев грузовиков и автобусов MAN и Scania с их обслуживанием не предвидится, так как они уже давно используют неоригинальные запчасти и расходники. А вот с гарантийными ремонтами проблемы будут — по сути, компании уходят от своих гарантийных обязательств в нашей стране.

Место MAN и Scania на российском рынке займут автомобили китайских, белорусских и, конечно же, российских производителей.

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