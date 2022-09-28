КАМАЗ покинул немец, запустивший новое поколение грузовиков — журнал За рулем

КАМАЗ покинул немец, запустивший новое поколение грузовиков

Вместо занимавшего с 2013 года руководящую должность Ханса Петера Мозера назначен Булат Курбиев, сообщает пресс-служба автогиганта.

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На КАМАЗе кадровые перестановки: руководитель проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ» Ханс-Петер Мозер покинул пост. Проект существовал с 2013 года, и его результатом стало внедрение в производство и вывод на рынок грузовиков поколения К5. Все эти годы руководителем направления был Мозер.

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На КАМАЗ Мозер перешел из европейской компании «Кнорр Бремзе». Проведя на российском предприятии девять лет, он заявил, что принял решение продолжить свой профессиональный путь, как независимый предприниматель. Мозер заметил, что с запуска проекта «Реинжиниринг» компания прошла технологическую трансформацию и достигла значимых результатов в автомобильной промышленности, получивших признание на международной арене.

КАМАЗ покинул немец, запустивший новое поколение грузовиковТягачи поколения К5 выпускались на КАМАЗе с 2019 года, а последние на данный момент экземпляры собрали в 2022-м
Тягачи поколения К5 выпускались на КАМАЗе с 2019 года, а последние на данный момент экземпляры собрали в 2022-м

История компании доказывает, что успех неизбежен, когда «корабль» продолжает двигаться вперед, несмотря ни на какие преграды. Для меня лично это был неоценимый опыт — быть частью команды настоящих профессионалов, столь преданных своему делу», — сказал Ханс Петер Мозер.

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Пресс-служба предприятия сообщила, что решением гендиректора Сергея Когогина на должность руководителя проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ» назначен Булат Курбиев, ранее занимавший должность заместителя руководителя того же проекта — директора по координации и контроллингу.

Фото: КАМАЗ

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