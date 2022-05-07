Два месяца под санкциями: как живет КАМАЗ (видео)

Вскоре после событий конца февраля российский производитель грузовиков оказался под специально направленными на него санкциями, которые грозили остановкой производства и продаж.

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В производстве у КАМАЗа находится три семейства — и, фактически, три поколения грузовиков. Это линейка К3, ведущая родословную от первых челнинских машин середины 1970-х, более современная К4, использующая кабину Mercedes-Benz Axor 2001 года на оригинальной камазовской раме, а также новое поколение К5 с кабиной Mercedes-Benz Actros 2011 года. Понятно, что объем европейских комплектующих в последних двух семействах довольно солиден, но немало импортных деталей и в К3.

Однако, напоминает Youtube-канал MotorProject, на КАМАЗе было сохранено производство собственных трансмиссий для К3, что позволило удержать сборку этих грузовиков в прежних объемах. Компоненты для К4 заканчиваются, однако производство этого семейства и так планировали завершать в этом году.

Самые большие вопросы — по поколению К5, а в частности, по автоматической коробке передач и скоростному ведущему мосту. Судя по всему, в ближайшее время сборка этих машин прекратится.

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Но на предприятии обещают вернуться к производству К5 не позднее первого квартала 2023 года, и уже без западных комплектующих. Возможные партнеры — Беларусь и Китай. Кроме того, КАМАЗ продолжает модернизировать производство, чтобы в будущем нарастить объемы выпуска машин нового поколения.

Так, в конце апреля производство рам для грузовиков К5 было локализовано в Набережных Челнах.

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Видео: Youtube / MotorProject