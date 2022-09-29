«Штраф за среднюю скорость» - юридически неверное понятие

Юрист объяснил, почему такой штраф не может и не будет введен в России.

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Правительство готовится отменить существующий мораторий на внесение изменений в Правила дорожного движения: такая необходимость назрела прежде всего из-за проблем с регулированием движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) — самокатов, моноколес, гироскутеров. Минтранс России подготовил проект изменений в ПДД, регулирующих езду на электросамокатах. Кроме этого, в нем содержатся и другие новации, в частности вводятся новые дорожные знаки, изменяются правила парковки и не только. Как заявляют в Минтрансе, документ на рассмотрении в кабмине.

Очевидно, что за поправками в ПДД логичным образом последуют и изменения в КоАП — соответствующие штрафные санкции, которых автомобилисты опасаются особенно. И в частности, «штраф за среднюю скорость». В августе «Парламентская газета» сообщала, что в Правила дорожного движения предлагают записать методику определения средней скорости автомобиля, а в КоАП — штрафы за превышение средней скорости.

Почему такой штраф не может и не будет введен в России? Все дело в формулировках.

Мнение эксперта

, юрист:

— «Штраф за среднюю скорость» — это изначально юридически неверное понятие: никакого дополнительного штрафа за нарушение «средней скорости» нет, не было и не будет. Состав правонарушения один — превышение установленной скорости движения. Технология контроля «средней скорости» является лишь одним из методов выявления этого нарушения. Статья 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения» четко описывает состав такого правонарушения и соответствующие карательные последствия. Другими словами, «средняя скорость» — это просто измеренная скорость на протяженном участке дороги.

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Принцип измерения скорости с использованием зонального контроля на протяженных участках дорог в России юридически определен. Он упоминается в постановлении Правительства РФ от 16.11.2020 № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений». Технический аспект применения комплексов фотовидеофиксации на среднюю скорость прописан в ГОСТ 57144–2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования». Этот ГОСТ дает определение термину «средняя скорость» и указывает на то, что комплексы обладают технической возможностью измерять «среднюю скорость» движения транспортного средства.

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Словом, правовые документы с понятием «средняя скорость» уже знакомы. Но подчеркнем еще раз, средняя скорость — это лишь один из методов выявления нарушения, а не вид новой штрафной санкции. Кстати, с точки зрения водителя это даже более лояльный метод определения скорости. Если водитель случайно немного превысил скорость во время проезда контролируемого участка, или же это пришлось сделать для предотвращения ДТП, то такое превышение можно скомпенсировать, сбавив скорость движения на остатке отрезка пути. В таком случае штраф за ее превышение не придет. В случае с камерой на мгновенную скорость такой возможности нет.

Таким образом, речь идет о штрафах за превышение скорости, и препятствий тому в законах нет. Вопрос лишь, как оспаривать такие штрафы? Ссылаясь на первую камеру или на вторую? Об этом читайте в следующем материале.

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