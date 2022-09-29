АВТОВАЗ объявил массовый прием на работу

В ходе автопробега по городам региона автогигант планирует набрать на работу до 4 тысяч новых сотрудников.

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В Тольятти стартовал автопробег в поддержку АВТОВАЗа, и главной целью является привлечение новых работников на предприятие. В рамках пробега с 29 сентября по 8 ноября в Тольятти, Жигулевске, Октябрьске, Сызрани, Чапаевске, Новокуйбышевске, Самаре, Отрадном, Кинеле и Похвистнево пройдут информационно-просветительские акции с участием сотрудников кадровой службы АВТОВАЗа.

Таким образом завод будет набирать слесарей, маляров, рихтовщиков, водителей-испытателей, контролеров, комплектовщиков и других специалистов. Обещается средняя зарплата от 51 300 рублей. Также заявлены выплаты при трудоустройстве: 12 000 рублей — стартовый бонус; 10 000 рублей — уже через неделю работы; до 10 000 рублей — на аренду жилья иногородним.

Сообщается, что сейчас в штате завода трудится более 32 тысяч человек, а в связи с наращиванием производства завод готов принять еще 4 тысячи сотрудников.

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По некоторым данным, в последние дни около 600 сотрудников АВТОВАЗа были мобилизованы, пишет Avtograd News без указания источника. Судя по количеству сообщений в заводских пабликах, цифра вполне может оказаться близкой к реальности. «Комсомольская правда» сообщает, что вручение повесток в Самарской области может быть продолжено.

Фото: АВТОВАЗ

Видео: ВКонтакте / Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24