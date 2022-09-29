Дастер под маркой Lada и новая модель АВТОВАЗа - известны подробности

О ситуации с Вестой NG глава АВТОВАЗа рассказал тут.
Какая судьба ожидает Ларгус? Вы не откажетесь от него, как от Иксрея?
— Надеюсь, нам удастся решить все вопросы по комплектующим — и мы поставим Ларгус на конвейер до конца текущего года. Будет как минимум одна подушка безопасности — в обязательном порядке. Будет и АБС. С Ларгусом задача тоже непростая, поскольку его уровень локализации существенно ниже, чем у Весты, — около 65% по первому уровню.
Цену на Ларгус пока назвать не могу, но она будет рыночной.
Многие спрашивают: ждать ли Дастер под логотипом Лады? И вообще, почему бы не скопировать какую-нибудь машину — например, Volkswagen?
— Скопировать в единичном экземпляре можно что угодно. Но в промышленных масштабах выстроить логистику производства автокомпонентов в короткий срок невозможно. Это решаемая задача, но на это уйдет не менее трех-четырех лет, которых у нас нет.
Это касается и Дастера. Потому что по каждому компоненту мы ищем индивидуальное решение — что-то нужно заменить, что-то локализовать. И мы живем в правовом поле и сохраняем партнерские отношения с фирмой Renault, которая нам поставляет компоненты для того же Ларгуса.
А договоренности таковы, что мы должны платить фирме Renault роялти — лицензионные платежи за каждый проданный Duster. Если мы освоим Duster, то эти платежи будут исчисляться от общей продажной стоимости каждого автомобиля. Если машина продается за миллион, мы должны заплатить около 4% — а это 40 тысяч рублей. Если цена машины два миллиона — то уже 80 тысяч рублей. В пересчете на общий объем производства — огромные деньги.
Так что пока мы отложили проект по Дастеру в сторону.
А электрический Ларгус?
— А вот этот проект — в работе. Я благодарен главе Республики Удмуртия Александру Бречалову за то, что он поверил в этот проект. Из всех подобных заявленных проектов e‑Largus будет единственным по-настоящему российским электромобилем с высокой долей локализации. Уверен, что эта машина будет успешной у бизнеса — у доставочных компаний, в такси, в каршеринге.
Первый прототип будет сделан до конца этого года. Установочную партию мы соберем уже в 2023 году. А дальнейшая судьба машины будет зависеть от потребностей рынка и господдержки подобных проектов. Если мы почувствуем, что рынок готов, мы начнем мелкосерийное, а затем и серийное производство е‑Ларгуса.
Выпускать e‑Largus мы будем в Ижевске. Там же сохраняется производство кузовных панелей для Весты, производство пластмассовых деталей для конвейера и запасных частей.