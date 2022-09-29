Дастер под маркой Lada и новая модель АВТОВАЗа - известны подробности

Какая судьба ожидает Ларгус? Будет ли АВТОВАЗ выпускать лицензионные модели? Что поставят на конвейер в Ижевске вместо Весты? Главный редактор «За рулем» выяснил подробности у президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова.

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О ситуации с Вестой NG глава АВТОВАЗа рассказал тут.

Какая судьба ожидает Ларгус? Вы не откажетесь от него, как от Иксрея?

— Надеюсь, нам удастся решить все вопросы по комплектующим — и мы поставим Ларгус на конвейер до конца текущего года. Будет как минимум одна подушка безопасности — в обязательном порядке. Будет и АБС. С Ларгусом задача тоже непростая, поскольку его уровень локализации существенно ниже, чем у Весты, — около 65% по первому уровню.

Цену на Ларгус пока назвать не могу, но она будет рыночной.

Производство Ларгусов в Тольятти возобновят до конца года — все машины будут с АБС.

Многие спрашивают: ждать ли Дастер под логотипом Лады? И вообще, почему бы не скопировать какую-нибудь машину — например, Volkswagen?

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— Скопировать в единичном экземпляре можно что угодно. Но в промышленных масштабах выстроить логистику производства автокомпонентов в короткий срок невозможно. Это решаемая задача, но на это уйдет не менее трех-четырех лет, которых у нас нет.

Это касается и Дастера. Потому что по каждому компоненту мы ищем индивидуальное решение — что-то нужно заменить, что-то локализовать. И мы живем в правовом поле и сохраняем партнерские отношения с фирмой Renault, которая нам поставляет компоненты для того же Ларгуса.

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А договоренности таковы, что мы должны платить фирме Renault роялти — лицензионные платежи за каждый проданный Duster. Если мы освоим Duster, то эти платежи будут исчисляться от общей продажной стоимости каждого автомобиля. Если машина продается за миллион, мы должны заплатить около 4% — а это 40 тысяч рублей. Если цена машины два миллиона — то уже 80 тысяч рублей. В пересчете на общий объем производства — огромные деньги.

Так что пока мы отложили проект по Дастеру в сторону.

А электрический Ларгус?

— А вот этот проект — в работе. Я благодарен главе Республики Удмуртия Александру Бречалову за то, что он поверил в этот проект. Из всех подобных заявленных проектов e‑Largus будет единственным по-настоящему российским электромобилем с высокой долей локализации. Уверен, что эта машина будет успешной у бизнеса — у доставочных компаний, в такси, в каршеринге.

Это платформа электромобиля e‑Largus, который будут выпускать в Ижевске. Одно из узких мест любого электромобиля — тяговая батарея. В Тольятти подбирают оптимальный вариант для e‑Ларгуса с точки зрения энергоемкости, эксплуатационных характеристик и себестоимости.

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Первый прототип будет сделан до конца этого года. Установочную партию мы соберем уже в 2023 году. А дальнейшая судьба машины будет зависеть от потребностей рынка и господдержки подобных проектов. Если мы почувствуем, что рынок готов, мы начнем мелкосерийное, а затем и серийное производство е‑Ларгуса.

Выпускать e‑Largus мы будем в Ижевске. Там же сохраняется производство кузовных панелей для Весты, производство пластмассовых деталей для конвейера и запасных частей.

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