Грузоперевозчики обратились к Путину с просьбой запретить мобилизацию водителей

Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину и составил письмо в Госдуму с просьбой запретить мобилизацию водителей грузовиков, сообщает Национальная служба новостей.
Матягин обеспокоен тем, что мобилизуют специалистов из транспортных предприятий. Как правило, водителями там работают люди призывного возраста, отслужившие в армии, имеющие определенную специальность. Есть риск, что скоро возить товары будет некому и не на чем.
Удивительно также, что под частичную мобилизацию попали водители, работающие на Минобороны. Забирают тех, кто вывозит технику с мест боевых действий на ремонт на территорию России либо задействован в восстановлении пострадавших сооружений. Несмотря на то, что они и так работают на оборонку.
«Водителей забирают, оперативно найти им замену не получается, автомобили простаивают, а у транспортных компаний копятся кредитные, лизинговые обязательства. Руководство страны должно помогать, а не вставлять палки в колеса. Нельзя бизнес оставлять один на один с контрагентами и кредиторами, предприниматели не виноваты, что сложилась такая ситуация», — говорит Матягин.
Сейчас в некоторых небольших компаниях, где на балансе числятся десять автомобилей, забирают пятерых сотрудников по мобилизации. Что-то делать, вводить специальную бронь нужно незамедлительно, ведь пока государство спохватится, люди уже будут в зоне спецоперации. Пока понимания в этом вопросе нет.
Между тем, в связи с переориентацией перевозок на азиатские направления, требуется больше водителей, ведь дальность поездок увеличивается.
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