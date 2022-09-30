Mazda сделала родстер для людей с ограниченными возможностями

Он доступен как с тканевой, так и с жесткой крышей.

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Mazda MX-5 Miata с тесной кабиной, двумя сиденьями и ограниченным грузовым пространством является одним из самых непрактичных и неудобных для водителя автомобилей. Но несмотря на его недостатки, более миллиона человек купили его с момента выхода в конце 1980-х годов.

Японский производитель пытается расширить аудиторию для спортивного автомобиля, выпущена версия с правым рулем Self-empowerment Driving Vehicle.

Эта Miata продается со стандартной тканевой крышей или спецификацией RF в стиле тарга и адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Обычно для таких людей переоборудуют минивэны, но для кого-то управлять MX-5 гораздо интереснее, чем семейным автомобилем.

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Изменения включают рукоятку управления, расположенную рядом с центральной консолью. По сути, это рычаг, который заменяет педали газа и тормоза. Как это работает? Водитель тянет его, чтобы ускориться, и толкает, чтобы замедлить. Кроме того, на рулевом колесе устанавливается дополнительная «вращающаяся ручка», позволяющая управлять автомобилем одной рукой.

Владельцы могут хранить коляску на пассажирском сиденье. Доступен чехол для нее, а также боковая поддержка, облегчающая посадку и высадку из машины. Естественно, такой МХ-5 продают исключительно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В Липецкой области будут производить автомобиль,который можно купить с господдержкой.



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Фото: Mazda