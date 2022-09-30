Хотите продать автомобиль? Остановитесь!

Продавать свои подержанные автомобили ради покупки новой машины сегодня совершенно нецелесообразно, заявляет автоэксперт Игорь Моржаретто. На покупку автомобиля в салоне может просто не хватить денег.
«С точки зрения текущего момента выгоднее ездить на том автомобиле, какой у вас есть. Потому, что какие бы деньги вы не получили за проданный автомобиль, на новый такого же или выше класса все равно не хватит. К тому же, выбор машин в автосалонах сейчас минимален», — цитирует Газета.Ru Игоря Моржаретто.
Если автомобиль вас полностью устраивает и не имеет технических проблем, избавляться от него тем более нет никаких причин. Даже если вас не устраивает сумма транспортного налога, например.
Но бывает так, что человеку вдруг понадобился другой тип транспортного средства — внедорожник, универсал, пикап и так далее. В этом случае — без вариантов, машину следует сменить. Но прежде нужно обязательно изучить предложения на рынке. На первый взгляд всегда кажется, что выбор достаточно велик, но стоит приступить к подбору, как оказывается, что и выбрать-то не из чего.
Поэтому, прежде чем продавать свою машину, посетите несколько автосалонов и оцените выбор, а также свои возможности — в первую очередь, финансовые.
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