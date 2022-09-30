Хотите продать автомобиль? Остановитесь!

Привычку менять машину каждые три-пять лет стоит пока бросить.

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Продавать свои подержанные автомобили ради покупки новой машины сегодня совершенно нецелесообразно, заявляет автоэксперт Игорь Моржаретто. На покупку автомобиля в салоне может просто не хватить денег.

«С точки зрения текущего момента выгоднее ездить на том автомобиле, какой у вас есть. Потому, что какие бы деньги вы не получили за проданный автомобиль, на новый такого же или выше класса все равно не хватит. К тому же, выбор машин в автосалонах сейчас минимален», — цитирует Газета.Ru Игоря Моржаретто.

Если автомобиль вас полностью устраивает и не имеет технических проблем, избавляться от него тем более нет никаких причин. Даже если вас не устраивает сумма транспортного налога, например.

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Но бывает так, что человеку вдруг понадобился другой тип транспортного средства — внедорожник, универсал, пикап и так далее. В этом случае — без вариантов, машину следует сменить. Но прежде нужно обязательно изучить предложения на рынке. На первый взгляд всегда кажется, что выбор достаточно велик, но стоит приступить к подбору, как оказывается, что и выбрать-то не из чего.

Поэтому, прежде чем продавать свою машину, посетите несколько автосалонов и оцените выбор, а также свои возможности — в первую очередь, финансовые.

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