Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен — журнал За рулем

Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен

Версий салона будет две: обычный пятиместный и четырехместный с раздельными задними креслами. Стартовая цена — от 33,7 миллиона рублей.

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В Москве на ВДНХ российский бренд Aurus представил третью модель в линейке: вслед за Senat Limousine и более компактным седаном Senat, наконец, показан кроссовер Komendant (отраслевой индекс — 4125), названный в честь Комендантской башни Кремля и разделивший с первыми моделями платформу ЕМП. Добавим, что у марки есть еще и мелокосерийный минивэн Arsenal, но на официальном сайте модель пока не представлена.

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Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представленAurus Komendant на презентации. Москва, ВДНХ, 29 сентября
Aurus Komendant на презентации. Москва, ВДНХ, 29 сентября

Komendant компактнее всех упомянутых моделей: при длине 5380 мм он на 252 мм короче седана, а по колесной базе (3100 мм) — теснее ровно на 200 мм. Зато по высоте — плюс 131 мм. По габаритам Комендант близок к Cadillac Escalade и Rolls-Royce Cullinan.

Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен

Внешность российского кроссовера, конечно, пересекается с другими моделями Aurus, но фары, капот и другие элементы передней части у Коменданта свои собственные. А вот в салоне, отделанном кожей и  шпоном, довольно широкая унификация с седаном: те же приборы, руль, селектор АКП, кнопки и рукоятки.

Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен

Версий салона будет две: обычный пятиместный и четырехместный с раздельными задними креслами с электроприводом и выдвижными столиками. Но вот сложить спинки заднего ряда не получится ни в одном из вариантов интерьера.

Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен

Гибридная силовая установка тоже унифицирована с другими Аурусами. Бензиновый битурбированный V8 объемом 4,4 литра выдает 598 л.с. и 880 Нм (бензин — АИ-98), а еще 38 л.с. (в пике — 63 л.с.) добавляет синхронный электромотор, интегрированный в 9-ступенчатую АКП. Седан полноприводный, передняя ось подключается электромагнитной муфтой.

Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен

Батарея на 16 А.ч располагается над задней осью, тогда как у седана она упрятана в задний свес. Еще одно отличие — подвеска кроссовера пневматическая, а не пружинная. Клиренс в стандартном положении составляет 230 мм, но меняется в диапазоне от 215 до 260 мм. Полная масса по ОТТС — 3495 кг, снаряженная — 3235 кг. Грузоподъемность — 260 кг.

Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен

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Старт производства кроссоверов Komendant в Елабуге, где уже собирают седаны Senat, назначен на начало 2023 года. Нижняя планка цены на кроссовер объявлена: от 33,7 млн рублей. Седаны, кстати, стоят несколько дороже — от 36,6 млн рублей.

Фото: «За рулем», Aurus

Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен

Версий салона будет две: обычный пятиместный и четырехместный с раздельными задними креслами. Стартовая цена — от 33,7 миллиона рублей.

Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен — фото 1362640Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен — фото 1362636Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен — фото 1362637Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен — фото 1362638Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен — фото 1362639Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен — фото 1362635Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен
Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен

Версий салона будет две: обычный пятиместный и четырехместный с раздельными задними креслами. Стартовая цена — от 33,7 миллиона рублей.

Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен — фото 1362639Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен — фото 1362640Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен — фото 1362638Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен — фото 1362635Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен — фото 1362637Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен — фото 1362636Российский премиум-кроссовер Aurus Komendant официально представлен
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