Путин подписал указ о запрете на въезд для иностранных фур

Теперь у правительства есть право накладывать запрет на въезд грузовиков из стран Евросоюза.

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Соответствующий указ уже опубликован на портале правовой информации. Там говорится, что запрет может быть применен к транспорту, зарегистрированному в государствах, которые «ввели в отношении граждан РФ и российских юрлиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов». Если запрет будет введен, то правительство должно будет определить его сроки, список государств, виды подпадающих под ограничения перевозок и условия, при которых запрет не действует.

Фактически это «зеркальная» мера: в начале апреля страны Евросоюза перестали пропускать через свои территории транспорт из России и Белоруссии. Исключение составили перевозки медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, доставка энергоносителей, цветмета и удобрений. Однако работу на европейском рынке были вынуждены прекратить 3,1 тыс. российских автопредприятий с общим парком 45 тысяч автопоездов и штатом более 70 тысяч человек.

Со стороны России запрет могли ввести еще в апреле, но тогда решение просили отложить представители крупного российского бизнеса, утверждавшие, что запрет сорвет поставку важных грузов из Европы — станков, конвейеров, запчастей, материалов, поясняет РБК со ссылкой на собственный источник. Но в июне ввести запрет предложила уже Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП).

Доводы АСМАП таковы: европейские перевозчики, ввиду отсутствия конкуренции, резко повысили тарифы на перевозки из стран ЕС, а отечественные — не могут быстро перестроиться на работу по России и дружественным странам.

В результате они терпят убытки, которые к 1 июня превысили 9 млрд рублей. АСМАП предлагала запретить въезд в РФ фурам из Европы, а грузы оттуда доставлять посредством перегрузки на границе — такая схема применяется в Белоруссии.

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