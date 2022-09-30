КАМАЗ не оставляет планов перезапустить новое поколение К5

Можно подумать, что производитель просто показал пожарный автомобиль. Но на самом деле — снова засветил новый двухосный КАМАЗ-63934!

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Пожарный автомобиль АЦЛ-3,0-50-24 официально пополнил семейство аварийно-спасательных автомобилей на базе шасси КАМАЗ нового поколения К5. Автоцистерна с лестницей предназначена для работ на высоте и подачи огнетушащих веществ в зону пожара. Боевой расчет составляет два человека. Основой пожарному автомобилю послужил двухосный КАМАЗ-63934, еще не выпускающийся серийно.

Кабина грузовика — по сути та же К5, что применяется на первенцах семейства, магистральных тягачах КАМАЗ-54901, но она значительно ниже и короче, без спального отделения. Ее специализированная «начинка» — это автоматизированная система управления и контроля, охватывающая все системы пожарного автомобиля.

Под кабиной скрыт 310-сильный двигатель объемом 6,7 л., экологический класс — Евро-5, сообщает КАМАЗ. Очевидно, это рядный турбодизель Cummins ISB6.7Е6 310, который был локализован в Набережных Челнах. Движок состыкован с 9-ступенчатым автоматом, имеющим коробку отбора мощности. Пожарный насос развивает немалую мощность — 50 литров в секунду. Скрытая в алюминиевой надстройке цистерна вмещает 3000 л, а бак пенообразователя рассчитан на объем не менее 180 л.

Лестница может подниматься на угол до 75°, а ее максимальный вылет с нагрузкой на высоте составляет 14 метров. При использовании в качестве крана грузоподъемность АЦЛ составляет 1 тонну. Максимальная масса на передний мост — 9000 кг, на заднюю тележку — до 13000 кг.

Сейчас машина проходит доводку и настройку электронных систем, а затем будет передана МЧС для тестов и эксплуатации. Стоит напомнить, что еще два варианта пожарных авто на базе КАМАЗ-63934 заводчане показывали чуть ранее, в июне текущего года.

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В сотрудничестве с кем сделана новая машина, пресс-релиз автогиганта не уточняет. Отметим, что один из крупнейших изготовителей пожарной техники на шасси различных российских машин — это «Приоритет» из Миасса. На сайте этой компании без труда находится информация о АЦ-4,0–50/4 на шасси все того же КАМАЗ-63934.

А пару лет назад они создали интересный пожарный автомобиль на базе Урал Next.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: КАМАЗ