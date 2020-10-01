Крутая «пожарка»: смотрим видео про новый Урал Next

Оригинальная кабина для пожарного расчета, надстройка с мощным насосом, полный привод

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Компания «Приоритет» из Миасса Челябинской области, производящая пожарную технику, показала на видео одну из свежих разработок — пожарную автоцистерну на базе трехосного полноприводного грузовика Урал Next.

Кабину для боевого расчета, находящуюся за основной кабиной грузовика, компания изготавливает самостоятельно. В основе ее — оригинальный стальной каркас, а навесные панели — из огнеупорного композита.

Надстройка также сделана на основе каркаса, но этот каркас собирается из особого алюминиевого профиля, и в видео как раз показан процесс сборки. Покрытие надстройки — из стеклопластика.

Внутри — все необходимое, включая устойчивый к агрессивным средам немецкий насос Johstadt NP3000 с производительностью 3000 л/мин при давлении 10 бар.

Помимо пожарного автомобиля с платформой Урал Next, компания «Приоритет» по тем же технологиям делает машины на базе Садко Next — они менее мощные и производительные, но более компактные и маневренные.

Что касается Урал Next, то в его гамме, помимо полноприводных есть и дорожные модификации с колесной формулой 6х4.

Видео: Youtube, канал Prioritet Miass