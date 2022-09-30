Лишение прав за лекарства отменят

Начался сезон простуд, но большинство лекарств нельзя принимать за рулем. С этим будет разбираться Конституционный суд.

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Конституционный суд (КС) решил проверить нормы КоАП (ст. 12.8), касающиеся наказания пьяных водителей. В законах нет пороговых концентраций лекарств в крови водителя, а значит даже незначительные дозы могут стать причиной лишения человека водительских прав. Это несправедливо и неконституционно, считают представители Салехардского горсуда, направившие запрос в КС.

А все началось с дела Василия Шевелева из Салехарда, которого лишили прав за прием лекарства габапентина на полтора года и присудили ему штраф в размере 30 тыс. рублей. При этом габапентин не относится к наркотическим и сильнодействующим веществам. К тому же в законах не установлено максимальное допустимое содержание этого вещества в крови.

«Судебная практика в этой сфере идет по пути расширенного толкования закона и увеличения числа случаев, попадающих под диспозицию ст. 12.8, — цитирует „Коммерсантъ“ запрос Салехардского горсуда. — Считаем сложившуюся ситуацию несправедливой и неконституционной».

Законы нужно корректировать, убирая из них ловушки для законопослушных граждан, считают эксперты и адвокаты.

«Судебная практика зачастую признает водителя пьяным только лишь на основании факта употребления лекарств, — говорит юрист Сергей Радько. — Причем это могут быть антидепрессанты — феназепам, амитриптилин, донормил — или даже всем привычные жаропонижающие или болеутоляющие средства, свободно отпускаемые в аптеках: „ТераФлю“, „Колдакт Флю Плюс“, „Фервекс“, „Ринза“, „АнвиМакс“, „Колдрекс“.

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Теперь есть шанс, что Конституционный суд обяжет Госдуму внести необходимые поправки в законы, а до этого времени запретить наказывать граждан за прием лекарств за рулем.

Фото: Ксения Яковлева / Unsplash