Мошенники стали присылать автомобилистам штрафы, которые были якобы выписаны им с помощью камер фиксации нарушений. Поэтому не стоит спешить и оплачивать все квитанции, которые получаете.
Определить, что штраф ненастоящий, как объяснил в разговоре с агентством «Прайм» ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, можно по специфическим реквизитам и по отсутствию фотографии, которая делается камерами в момент нарушения.
«К тому же такие „штрафы“ нигде не будут фигурировать — ни на „Госуслугах“, ни на сайте ГИБДД», — подсказывает Уткин.
Убедиться в подлинности штрафа поможет проверка наличия постановления о наложении штрафа на сайте Госуслуг или ГИБДД. Если там информации о штрафе нет, то вас явно пытаются обмануть мошенники.
Если же есть сомнения по поводу фото (иногда оно загружается в базу позже), то стоит подождать — на оплату штрафов со скидкой отводится 20 дней. По снимку можно определить, справедлив штраф или нет, а затем обжаловать его.
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Фото: Depositphotos