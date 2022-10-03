Волна фейковых штрафов — как определить подделку — журнал За рулем

Волна фейковых штрафов — как определить подделку

Есть несколько способов понять, что имеете дело с мошенниками. Главное, не торопитесь оплачивать квитанции.

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Мошенники стали присылать автомобилистам штрафы, которые были якобы выписаны им с помощью камер фиксации нарушений. Поэтому не стоит спешить и оплачивать все квитанции, которые получаете.

Определить, что штраф ненастоящий, как объяснил в разговоре с агентством «Прайм» ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, можно по специфическим реквизитам и по отсутствию фотографии, которая делается камерами в момент нарушения.

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«К тому же такие „штрафы“ нигде не будут фигурировать — ни на „Госуслугах“, ни на сайте ГИБДД», — подсказывает Уткин.

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Убедиться в подлинности штрафа поможет проверка наличия постановления о наложении штрафа на сайте Госуслуг или ГИБДД. Если там информации о штрафе нет, то вас явно пытаются обмануть мошенники.

Если же есть сомнения по поводу фото (иногда оно загружается в базу позже), то стоит подождать — на оплату штрафов со скидкой отводится 20 дней. По снимку можно определить, справедлив штраф или нет, а затем обжаловать его.

Фото: Depositphotos

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