Как минимум шесть признаков точно укажут вам на то, что узел уже был в эксплуатации.

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Ситуации, когда под видом новой продают восстановленную запчасть, к сожалению, нередки. Но ряд признаков точно покажет вам, новая ли это деталь или, по сути, контрафакт, хоть и сделанный на основе фирменного узла. Об этом рассказывает Youtube-канал GAZ Auto на примере коробки передач от автомобиля ГАЗель.

Ведущие взяли два узла трансмиссии и сравнили между собой.

Отличий набралось довольно много:

У аналогового узла отсутствует гарантийный талон

В оригинальной коробке используется анаэробный герметик, безопасный для внутренних частей; в аналоге — силиконовый

На носке первичного вала у аналога — следы наждачной бумаги; на шлицевой части — признаки пескоструйной обработки

Корпус аналога имеет слишком равномерный цвет — коробка покрашена

На оригинальной коробке есть наклейка с штрихкодом

При разборе на внутренних частях аналога присутствуют следы износа, пригара; некоторые детали явно заменены на новые.

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Конечно, особого криминала в восстановленных узлах нет — если они, конечно, не выдаются за новые. Приобретя такую коробку, автомобилист получит узел, который без проблем установится на автомобиль и будет служить. Но вот сколько именно прослужит, выяснится только экспериментальным путем. Нужен ли такой эксперимент, решать вам.

Видео: Youtube / GAZ Auto