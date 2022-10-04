Веста Кросс исчезла из модельного ряда Lada — журнал За рулем

Веста Кросс исчезла из модельного ряда Lada

В октябре семейство Весты лишилось одной из модификаций - осталось всего пять. Кросс-седаны уберут совсем?

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АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с некомплектными автомобилями

Семейство Lada Vesta, переживающее свое перерождение в Vesta NG и переезд из Ижевска в Тольятти, похоже, лишилось одной из модификаций. С официального сайта производителя исчезли все данные о седане Vesta Cross, сообщает Лада.Онлайн.

Связано ли исчезновение с тем, что сборку этой модификации не планируют возобновлять?

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Источник указывает, что в пресс-службе так комментируют ситуацию: все актуальные комплектации размещены на сайте, ориентироваться следует по этому списку. Окончательно судьбу кросс-седана такой ответ, конечно же, не проясняет, однако однозначно дает понять, что актуальной Vesta Cross более не является.

Веста Кросс исчезла из модельного ряда LadaСеданы Vesta Cross начали делать в Ижевске 25 апреля 2018 года, а 7 июня был объявлен старт продаж
Седаны Vesta Cross начали делать в Ижевске 25 апреля 2018 года, а 7 июня был объявлен старт продаж

Напомним, кросс-седаны отличаются увеличенным до 203 мм клиренсом, бамперами особого дизайна (как у универсалов SW Cross), черными накладками на арки и 17-дюймовыми дисками. Сейчас на сайте АВТОВАЗа такой версии нет: в семействе Веста остались обычный седан, битопливный седан CNG, седан в исполнении Sport, а также универсал SW и приподнятый универсал SW Cross.

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Вероятно, дело в том, что дилеры распродали большую часть запасов кросс-седанов, и без того являвшихся достаточно нишевым вариантом исполнения. А значит, держать информацию на официальном сайте особого смысла не имеет. Возродится ли кросс-седан в обновленном семействе Vesta NG, будет зависеть от множества факторов, просчитать которые сейчас едва ли кто-то возьмется.

  • Максим Соколов в интервью «За рулем» заявил, что Веста NG будет «полностью соответствовать той Весте нового поколения, которую мы презентовали в феврале».
  • «За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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