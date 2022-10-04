Lada Granta: теперь - без электроусилителя руля

Станет ли такое исполнение постоянным или же АВТОВАЗ просто выполняет спецзаказ? Как бы то ни было, а в октябре сделают больше двух тысяч таких машин.

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При перезапуске в «антикризисном» исполнении на Гранте, отказавшись от дефицитных компонентов, все же оставили некоторые базовые функции комфорта: у комплектации Classic'22 есть центральный замок, передние стеклоподъемники, обогревы зеркал и лобового стекла, а также электроусилитель руля (ЭУР). Но вот последнего, вполне вероятно, в ближайшем будущем мы не досчитаемся — по крайней мере, в одной из версий «бюджетника».

По сообщению паблика Avtograd News, на автозаводе в Тольятти началась сборка автомобилей Lada Granta без ЭУР.

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Конечно, не все вновь собранные автомобили будут такими — по данным источника, в плане завода на октябрь значится всего 2 300 таких машин. С другой стороны, это довольно много — по нынешним временам, от трети до половины месячного объема выпуска семейства. Пока нет данных о том, станет ли такое исполнение постоянным или же АВТОВАЗ просто выполняет заказ.

Ранее у Гранты была комплектация Standard без ЭУР и даже без передних стеклоподъемников — такие машины, в частности, использовала столичная сеть пиццерий.

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Фото: АВТОВАЗ