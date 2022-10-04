Lada Granta: теперь — без электроусилителя руля — журнал За рулем

Lada Granta: теперь - без электроусилителя руля

Станет ли такое исполнение постоянным или же АВТОВАЗ просто выполняет спецзаказ? Как бы то ни было, а в октябре сделают больше двух тысяч таких машин.

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АВТОВАЗ начал красить Гранту в новый цвет

При перезапуске в «антикризисном» исполнении на Гранте, отказавшись от дефицитных компонентов, все же оставили некоторые базовые функции комфорта: у комплектации Classic'22 есть центральный замок, передние стеклоподъемники, обогревы зеркал и лобового стекла, а также электроусилитель руля (ЭУР). Но вот последнего, вполне вероятно, в ближайшем будущем мы не досчитаемся — по крайней мере, в одной из версий «бюджетника».

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По сообщению паблика Avtograd News, на автозаводе в Тольятти началась сборка автомобилей Lada Granta без ЭУР.

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Стало известно, когда на Гранту вернется мотор 106 л.с.

Конечно, не все вновь собранные автомобили будут такими — по данным источника, в плане завода на октябрь значится всего 2 300 таких машин. С другой стороны, это довольно много — по нынешним временам, от трети до половины месячного объема выпуска семейства. Пока нет данных о том, станет ли такое исполнение постоянным или же АВТОВАЗ просто выполняет заказ.

  • Ранее у Гранты была комплектация Standard без ЭУР и даже без передних стеклоподъемников — такие машины, в частности, использовала столичная сеть пиццерий.
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Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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