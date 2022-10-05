В полицию Зеленограда обратился местный житель с заявлением о пропаже своей машины ВАЗ-2105, припаркованной в 4-м микрорайоне, которая была не на ходу, сообщает МВД Медиа.
Полицейские быстро нашли воришек, ими оказались жители Московской области 18 и 19 лет.
Под покровом ночи они вскрыли Жигули, поменяли номера машины и установили принесенный с собой аккумулятор. Зачем они провернули такую сложную работу, чтобы угнать старенькие Жигули, объяснить они так и не смогли.
Ущерб, причиненный 27-летнему местному жителю, мог составить 50 тысяч рублей. Но в итоге автомобиль был изъят, и вернут его владельцу уже в исправном состоянии — на ходу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Видео: YouTube