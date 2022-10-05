Курьез недели: воришки угнали некомплектный автомобиль, а вернут его — «на ходу» — журнал За рулем

Курьез недели: воришки угнали некомплектный автомобиль, а вернут его — «на ходу»

Чтобы похитить «особо ценные» Жигули, воры принесли с собой аккумулятор.

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В полицию Зеленограда обратился местный житель с заявлением о пропаже своей машины ВАЗ-2105, припаркованной в 4-м микрорайоне, которая была не на ходу, сообщает МВД Медиа.

Полицейские быстро нашли воришек, ими оказались жители Московской области 18 и 19 лет.

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Под покровом ночи они вскрыли Жигули, поменяли номера машины и установили принесенный с собой аккумулятор. Зачем они провернули такую сложную работу, чтобы угнать старенькие Жигули, объяснить они так и не смогли.

Ущерб, причиненный 27-летнему местному жителю, мог составить 50 тысяч рублей. Но в итоге автомобиль был изъят, и вернут его владельцу уже в исправном состоянии — на ходу.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: YouTube

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