Эти автомобили (до 1,5 млн) покупают охотнее всего

Среди автомобилей до 1,5 млн рублей россияне этим летом чаще всего выбирали марку Kia.

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Онлайн-продажи автомобилей в бюджетном сегменте за три летних месяца проанализировали cпециалисты СберАвто.

Выяснилось, что летом 2022 года среди автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей клиенты сервиса чаще всего отдавали предпочтение машинам Kia. На втором месте — Lada, на третьем — Hyundai. Четвертое место заняли автомобили Renault, а пятое разделили Skoda и Volkswagen.

Самыми популярными бюджетными моделями стали:

Kia Rio

Lada Granta

Hyundai Solaris

L ada Vesta

ada Kia Ceed

Volkswagen Polo.

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Чаще всего авто стоимостью до 1,5 млн рублей приобретали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы и Екатеринбурга.

Стоимостью свыше 3 млн рублей онлайн чаще всего покупали автомобили Mercedes-Benz, на втором месте авто концерна BMW.

Треть россиян воспринимают автомобили с пробегом до 60 тыс. км как новые.

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