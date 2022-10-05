На базе тягача делали рефрижераторы и лесовозы. Да что там, «козлик» приспосабливали даже под автопоезд...

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Создание этой модели на ГАЗе начали сразу после Великой Отечественной войны — первый ходовой прототип отправился на испытания в 1947 году. Можно сказать, что эта машина вобрала в себя весь опыт, накопленный отечественными разработчиками легкой армейской техники за годы войны. Для госприемки было создано пять разных прототипов «шестьдесят девятого», которые разбирали буквально до болта... В серию ГАЗ-69 пошел в 1953 году.

И вплоть до появления в начале 1970-х более современного УАЗ-469 (а на самом деле — намного дольше) ГАЗ-69 был незаменим и в армии, и на гражданке. Любому родившемуся в СССР мужчине эта машина хорошо знакома. Или нет?

Базовую версию внедорожника с мягким верхом и двумя вариантами задней части салона (бортовые скамейки на ГАЗ-69 и более комфортный «диван» на ГАЗ-69А) действительно многие знают не понаслышке. А приходилось ли вам встречать... УАЗ-455, компактный самосвал грузоподъемностью 500 кг, причем с гидравлическим приводом механизма подъема кузова?

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Или УАЗ-456, седельный тягач на базе «козлика»? В комплекте к такому тягачу шел полуприцеп — бортовой, рефрижератор и или даже лесовоз! Были у «шестьдесят девятого» модификации для коммунальных служб, внушительные автопоезда, и даже версии с жестким верхом встречались... Конечно, мы говорим о мелких сериях или вовсе единичных экземплярах, но тем интереснее представить, какой разнообразной была (или могла быть?) автомобильная «палитра» тех лет...

А вот история «родственника» ГАЗ-69: эти внедорожники тоже могли стать легендарными, но что-то пошло не так...

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Видео: Youtube / «Автомобильная Россия».