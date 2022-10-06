В Госдуме рассказали про отъем автомобилей у граждан для мобилизации

Ситуация остается неизменной — «по крайней мере, пока», комментирует член комитета ГД по обороне.

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Член комитета Государственной думы по обороне Георгий Карлов прокомментировал появляющиеся в Сети данные об изъятии техники у гражданского населения для нужд спецоперации. Он назвал опасения по поводу «мобилизации машин» чушью и слухами, а также заверил, что такой сценарий Госдумой даже не обсуждается, потому что для этого нет ни условий, ни необходимости.

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«А все, что ходит — слухи, сарафанное радио и прочие недоразумения. Подобного рода чуши в стенах Думы нет, по крайней мере, пока. Никаких нет ни условий, ни необходимости этого, и нет по этому поводу ни внутри комитета по обороне разговоров, ни в Госдуме в целом. Пусть спят спокойно, ездят, перемещаются, делают всё в соответствии с законом», — цитирует Георгия Карлова издание «Подъем».

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Напомним, ранее в Сети действительно начали появляться многочисленные комментарии, связанные с опасением по поводу изъятия частного автотранспорта. Но, по закону, в рамках мобилизации преимущество в такого рода привлечении техники отдается большегрузным авто и спецтехнике. О том, что важно знать автовладельцу в случае изъятия личного транспорта для госнужд, мы уточнили у юриста .

В приказе № 151 о ТС Минобороны России от 14.03.2014 года имеется перечень транспортных средств, предоставляемых ВС РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям: грузовики, автобусы, прицепы, тракторы и пр.

«За рулем» внимательно изучил список, с 2018 года легковые авто там тоже есть, но далеко не все.

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС