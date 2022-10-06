АВТОВАЗ окончательно отказался от коробки-робота

Трансмиссию АМТ на автомобилях Lada применяли с 2014 года и на отдельные версии Гранты ставили до самого последнего времени.

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Автоматизированная коробка передач, она же АМТ или роботизированная трансмиссия ВАЗ-2182, больше не появится на автомобилях Lada. Об этом пишет Лада.Онлайн со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа. Таким образом, в обозримом будущем все представители модельной линейки отечественного бренда будут комплектоваться только механической коробкой передач.

Такую коробку начали внедрять еще в 2014 году на Приоре, затем ею комплектовались Калина и Гранта, а позже — и модели нового поколения Vesta и XRAY. Но с 2019 года АМТ начали постепенно исключать из вариантов трансмиссии: сначала перестав предлагать ее для Весты, через год — для XRAY (обе модели к тому моменту получили вариатор в паре с ниссановским мотором), а затем и для большей части модификаций Гранты, оставив робот только на версии Granta Cross.

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Летом 2022 года, после возобновления производства в «антисанкционных» комплектациях, у Гранты осталась только родная механическая КП. К слову, на базе такой коробки в свое время и была создана АМТ — «механику» дополнили немецкими актуаторами ZF и блоком управления.

Среди возможных причин нынешнего отказа от АМТ источник указывает как раз невозможность поставок продукции ZF. Вторая возможная причина — в низкой популярности такой коробки: сообщается, что на долю машин Lada с роботом приходилось всего 10% продаж.

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С другой стороны, для семейства Гранта такая коробка была «двухпедальной» альтернативой японской Jatco — при прочих равных условиях, машина с отечественным роботом стоила примерно на 30 тысяч рублей дешевле, чем с японской АКП.