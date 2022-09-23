Коробка-автомат на Весте: названы сроки появления

Разработка АКП своими силами - это долго и дорого, но есть еще один вариант.

Материалы по теме Названа дата начала производства новой Весты

После переноса производства в Тольятти на Веста NG постараются сохранить максимальное количество опций, включая АБС и подушки безопасности. Тем не менее, с некоторыми функциями покупателям придется подождать. Так, система ESC будет внедрена позже. А разработка собственной автоматической коробки передач — крайне сложная задача, сообщил в интервью старейшему автомобильному изданию «За рулем» глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

Если разрабатывать автомат своими силами, на это уйдет не менее трех-четырех лет. Чтобы это было рентабельно, требуется большой объем выпуска, а до этого нужно закупить дорогостоящее оборудование.

Есть и второй вариант — выпуск коробки по лицензии в России или на территории Таможенного союза в кооперации с другими производителями. Тут возможно партнерство с Китаем, Ираном, Индией, заметил Соколов. Однако и есть здесь вопросы, которые потребуют времени.

Конечно, даже выпуск автомата по лицензии сопряжен с поставкой многих компонентов из-за рубежа. Кольца синхронизаторов, фрикционы, шестеренки, валы, материалы и технологии... Это не проблема АВТОВАЗа — это вопросы к производителям резинотехнических изделий, к металлургии, к нанесению напыления на металлические поверхности, к термообработке. Мы работаем с Минпромторгом над последовательной расшивкой этих проблем, но быстро это не сделать, — сказал Соколов.

Материалы по теме «Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото

Подобные лицензионные коробки имеют минимальную адаптацию и ставятся на множество разных моделей. Для АВТОВАЗа сейчас это плюс: универсальное решение предполагает закупку множества одинаковых комплектующих, что делает производство дешевле. По прогнозам Максима Соколова, АВТОВАЗ может начать получать лицензионную АКП минимум через полтора года.

Ранее Максим Соколов рассказал, сколько будет стоить АВТОВАЗу разработка собственной АКП.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: АВТОВАЗ