Коробка-автомат на Весте: названы сроки появления

После переноса производства в Тольятти на Веста NG постараются сохранить максимальное количество опций, включая АБС и подушки безопасности. Тем не менее, с некоторыми функциями покупателям придется подождать. Так, система ESC будет внедрена позже. А разработка собственной автоматической коробки передач — крайне сложная задача, сообщил в интервью старейшему автомобильному изданию «За рулем» глава АВТОВАЗа Максим Соколов.
Если разрабатывать автомат своими силами, на это уйдет не менее трех-четырех лет. Чтобы это было рентабельно, требуется большой объем выпуска, а до этого нужно закупить дорогостоящее оборудование.
Есть и второй вариант — выпуск коробки по лицензии в России или на территории Таможенного союза в кооперации с другими производителями. Тут возможно партнерство с Китаем, Ираном, Индией, заметил Соколов. Однако и есть здесь вопросы, которые потребуют времени.
Конечно, даже выпуск автомата по лицензии сопряжен с поставкой многих компонентов из-за рубежа. Кольца синхронизаторов, фрикционы, шестеренки, валы, материалы и технологии... Это не проблема АВТОВАЗа — это вопросы к производителям резинотехнических изделий, к металлургии, к нанесению напыления на металлические поверхности, к термообработке. Мы работаем с Минпромторгом над последовательной расшивкой этих проблем, но быстро это не сделать, — сказал Соколов.
Подобные лицензионные коробки имеют минимальную адаптацию и ставятся на множество разных моделей. Для АВТОВАЗа сейчас это плюс: универсальное решение предполагает закупку множества одинаковых комплектующих, что делает производство дешевле. По прогнозам Максима Соколова, АВТОВАЗ может начать получать лицензионную АКП минимум через полтора года.
- Ранее Максим Соколов рассказал, сколько будет стоить АВТОВАЗу разработка собственной АКП.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Фото: АВТОВАЗ