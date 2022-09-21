«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото — журнал За рулем

«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото

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С вертикальным планшетом: появились фото салона Vesta NG в топ-версии

Названа комплектация новой Весты (Vesta NG), в которой семейство будет оборудовано мультимедийной системой нового типа: по предварительным данным, версия будет называться Luxe Techno. Также впервые было упомянуто название самого устройства: мультимедийка с вертикальным экраном диагональю 10,4" (разрешение 960 х 1280 пикселей, TFT-IPS, мультитач-емкостный) именуется EnjoY Vision Pro.

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Всю вышеизложенную информацию публикует Лада.Онлайн и подробно описывает функционал системы. Судя по всему, издание полностью «слило» в сеть инструкцию по эксплуатации этого головного устройства.

«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото

Основные моменты

  • Для сервиса Яндекс требуется интернет, который можно подключить при помощи внешнего LTE-модема с SIM-картой или используя смартфон с раздачей интернета через Wi-Fi
  • Во всех режимах, кроме домашнего экрана, есть деление на основную (выводит одно из основных приложений — навигатор, музыка, проецируемые приложения со смартфона и т.д.) и дополнительную (ниже, меньшего размера, неосновные функции) области экрана.
  • Под дополнительной областью, в самом низу экрана — навигационная панель с кнопками быстрого перехода между разделами
  • Есть всплывающие уведомления о превышении скорости, работе климатической системы и т.д.
  • Парковочный ассистент можно настроить на «режим парковки» или «режим маневрирования»; также есть режим «прицеп»
  • Есть автоматическое изменение громкости звука в зависимости от скорости движения
  • Чтобы использовать приложения Apple CarPlay и Android Auto на экране системы, нужно подключить телефон с помощью USB-кабеля через разъем на облицовке тоннеля пола
  • Можно включить/отключить атмосферную подсветку салона автомобиля, а также управлять ее яркостью.

В режиме Навигации на приборке отображается динамическая карта, причем в одном из трех видов во выбору: standart, vision и digital. А при активированной проекции Android Auto/Apple CarPlay на приборке будут подсказки в виде информационных карточек.

«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото

«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото

«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото

«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото

Все приложения системы EnjoY Vision Pro

  • Навигатор
  • Заправки
  • Найти салоны дилеров Lada
  • Универсальное музыкальное приложение
  • FM-радио
  • Bluetooth
  • Яндекс.Музыка
  • USB (слушать музыку с внешних носителей)
  • Телефон (громкая связь)
  • Браузер
  • Apple CarPlay и Android Auto

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Напомним, на днях в сети появились шпионские снимки интерьера реального автомобиля, оснащенного такой системой. Можно сказать, что такие машины на данный момент — настоящая редкость, ведь большинство машин, которые успели собрать в Ижевске до остановки в феврале (около 800 автомобилей), имеют более простую комбинацию с экраном мультимедиа традиционного вида.

Фото: Лада.Онлайн

«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото

«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото - фото 1360896«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото — фото 1360897«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото — фото 1360893«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото — фото 1360894«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото — фото 1360895«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото
«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото

«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото - фото 1360897«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото — фото 1360896«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото — фото 1360895«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото — фото 1360894«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото — фото 1360893«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото
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