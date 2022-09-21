«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото

Названа комплектация новой Весты (Vesta NG), в которой семейство будет оборудовано мультимедийной системой нового типа: по предварительным данным, версия будет называться Luxe Techno. Также впервые было упомянуто название самого устройства: мультимедийка с вертикальным экраном диагональю 10,4" (разрешение 960 х 1280 пикселей, TFT-IPS, мультитач-емкостный) именуется EnjoY Vision Pro.
Всю вышеизложенную информацию публикует Лада.Онлайн и подробно описывает функционал системы. Судя по всему, издание полностью «слило» в сеть инструкцию по эксплуатации этого головного устройства.
Основные моменты
- Для сервиса Яндекс требуется интернет, который можно подключить при помощи внешнего LTE-модема с SIM-картой или используя смартфон с раздачей интернета через Wi-Fi
- Во всех режимах, кроме домашнего экрана, есть деление на основную (выводит одно из основных приложений — навигатор, музыка, проецируемые приложения со смартфона и т.д.) и дополнительную (ниже, меньшего размера, неосновные функции) области экрана.
- Под дополнительной областью, в самом низу экрана — навигационная панель с кнопками быстрого перехода между разделами
- Есть всплывающие уведомления о превышении скорости, работе климатической системы и т.д.
- Парковочный ассистент можно настроить на «режим парковки» или «режим маневрирования»; также есть режим «прицеп»
- Есть автоматическое изменение громкости звука в зависимости от скорости движения
- Чтобы использовать приложения Apple CarPlay и Android Auto на экране системы, нужно подключить телефон с помощью USB-кабеля через разъем на облицовке тоннеля пола
- Можно включить/отключить атмосферную подсветку салона автомобиля, а также управлять ее яркостью.
В режиме Навигации на приборке отображается динамическая карта, причем в одном из трех видов во выбору: standart, vision и digital. А при активированной проекции Android Auto/Apple CarPlay на приборке будут подсказки в виде информационных карточек.
Все приложения системы EnjoY Vision Pro
- Навигатор
- Заправки
- Найти салоны дилеров Lada
- Универсальное музыкальное приложение
- FM-радио
- Bluetooth
- Яндекс.Музыка
- USB (слушать музыку с внешних носителей)
- Телефон (громкая связь)
- Браузер
- Apple CarPlay и Android Auto
Напомним, на днях в сети появились шпионские снимки интерьера реального автомобиля, оснащенного такой системой. Можно сказать, что такие машины на данный момент — настоящая редкость, ведь большинство машин, которые успели собрать в Ижевске до остановки в феврале (около 800 автомобилей), имеют более простую комбинацию с экраном мультимедиа традиционного вида.
- Возобновление сборки Весты в марте 2023 года сразу начнется с обновленной верии NG, а с первым поколением семейства АВТОВАЗ уже попрощался.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.
Фото: Лада.Онлайн