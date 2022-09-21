«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото

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Названа комплектация новой Весты (Vesta NG), в которой семейство будет оборудовано мультимедийной системой нового типа: по предварительным данным, версия будет называться Luxe Techno. Также впервые было упомянуто название самого устройства: мультимедийка с вертикальным экраном диагональю 10,4" (разрешение 960 х 1280 пикселей, TFT-IPS, мультитач-емкостный) именуется EnjoY Vision Pro.

Всю вышеизложенную информацию публикует Лада.Онлайн и подробно описывает функционал системы. Судя по всему, издание полностью «слило» в сеть инструкцию по эксплуатации этого головного устройства.

Основные моменты

Для сервиса Яндекс требуется интернет, который можно подключить при помощи внешнего LTE-модема с SIM-картой или используя смартфон с раздачей интернета через Wi-Fi

Во всех режимах, кроме домашнего экрана, есть деление на основную (выводит одно из основных приложений — навигатор, музыка, проецируемые приложения со смартфона и т.д.) и дополнительную (ниже, меньшего размера, неосновные функции) области экрана.

Под дополнительной областью, в самом низу экрана — навигационная панель с кнопками быстрого перехода между разделами

Есть всплывающие уведомления о превышении скорости, работе климатической системы и т.д.

Парковочный ассистент можно настроить на «режим парковки» или «режим маневрирования»; также есть режим «прицеп»

Есть автоматическое изменение громкости звука в зависимости от скорости движения

Чтобы использовать приложения Apple CarPlay и Android Auto на экране системы, нужно подключить телефон с помощью USB-кабеля через разъем на облицовке тоннеля пола

Можно включить/отключить атмосферную подсветку салона автомобиля, а также управлять ее яркостью.

В режиме Навигации на приборке отображается динамическая карта, причем в одном из трех видов во выбору: standart, vision и digital. А при активированной проекции Android Auto/Apple CarPlay на приборке будут подсказки в виде информационных карточек.

Все приложения системы EnjoY Vision Pro

Навигатор

Заправки

Найти салоны дилеров Lada

Универсальное музыкальное приложение

FM-радио

Bluetooth

Яндекс.Музыка

USB (слушать музыку с внешних носителей)

Телефон (громкая связь)

Браузер

Apple CarPlay и Android Auto

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Напомним, на днях в сети появились шпионские снимки интерьера реального автомобиля, оснащенного такой системой. Можно сказать, что такие машины на данный момент — настоящая редкость, ведь большинство машин, которые успели собрать в Ижевске до остановки в феврале (около 800 автомобилей), имеют более простую комбинацию с экраном мультимедиа традиционного вида.

Возобновление сборки Весты в марте 2023 года сразу начнется с обновленной верии NG, а с первым поколением семейства АВТОВАЗ уже попрощался.

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Фото: Лада.Онлайн