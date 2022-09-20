С вертикальным планшетом: появились фото салона Vesta NG в топ-версии

Помимо мультимедийного центра с большим дисплеем, топ-версия получит несколько функций комфорта и безопасности, которых прежде на Весте не было.

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В сети появились снимки салона Lada Vesta NG в дорогой комплектации. Одним из главных признаков интерьера топ-версии является вертикально ориентрованный дисплей мультимедийной системы, который на снимках можно достаточно хорошо рассмотреть. Отметим, что подобные снимки уже мелькали раньше, но официальной презентации интерьера новой Весты так до сих пор и не случилось.

Мультимедийный «планшет» большого размера занимает во всех смыслах центральное место в передней части интерьера. Однако его контуры не интегрированы в панель приборов — она сохранила прежние формы — как и центральные воздуховоды и «поясная линия» панели, которую экран частично перекрывает. Подписчикам разместившего снимки Avtograd News такое решение показалось спорным.

По неофициальным данным, всего на Ижевском автозаводе в феврале 2022 года было выпущено около 800 экземпляров Vesta NG, после чего выпуск был остановлен. Большинство собранных автомобилей имели более простую комплектацию, чем та, что показана на фото — у них сравнительно небольшой горизонтально ориентированный экран ММС, вписанный в панель.

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Вместе с тем, предполагается, что именно топ-версии, помимо вертикального экрана ММС, должны получить функции комфорта и безопасности, которых прежде на Весте не было, да и одноклассники похвастать могут нечасто: мониторинг слепых зон, запуск с кнопки, бесключевой доступ и другие.

Однако какими окажутся Весты после перезапуска в Тольятти, мы сможем увидеть только в начале весны 2023 года.

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Фото: ВКонтакте / Avtograd News