ОПЕК+ сократит добычу нефти на больший объем, чем ожидалось. Ее будет не хватать.

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Альянс стран-экспортеров нефти ОПЕК+ принял решение резко сократить добычу. Этот шаг нанесет сильный удар по мировой экономике и приведет к подорожанию топлива почти во всех странах мира.

Начиная с ноября 2022 года ежедневная добыча будет сокращена на 2 миллиона баррелей. Объяснили такое решение «неопределенностью, которая окружает перспективы мировой экономики и рынка нефти». Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман подчеркнул роль альянса как защитника стабильности энергетического рынка.

Несмотря на грядущий дефицит нефти, она торгуется значительно ниже своих летних цен из-за опасений, что США или Европа погрузятся в рецессию (спад активности) вследствие высокой инфляции. В этом случае потребление топлива снизится и дефицита не будет.

«Это решение окажет самое негативное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже страдают от повышенных цен на энергоносители», — говорится в заявлении Белого дома.

Поставки нефти могут сокращаться в ближайшие месяцы, а в декабре вступит в силу европейский запрет на большую часть российского импорта. Установление же предельных цен на нефть западными государствами может привести к прекращению поставок «черного золота» в страны, которые будут соблюдать эту договоренность.

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В такой ситуации (снижение добычи нефти и невозможность ее поставок по цене выше установленного предела) нефть начнет стремительно дорожать, и ограничение цен не сможет сдержать рост ее стоимости. На отдельных рынках образуется не просто дефицит, а полное отсутствие нефти и нефтепродуктов.

Но не в России. Напомним, что в нашей стране действует демпфер — компенсации нефтяным компаниям за упущенную выгоду при продаже нефти и топлива не за рубеж, а на внутреннем рынке. Коэффициент этого демпфера был скорректирован этим летом и будет в таком виде действовать до конца года. К этому времени, при необходимости, его могут снова скорректировать, в зависимости от международной обстановки.

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