УАЗы получат индийские комплектующие

Ульяновский автозавод составил список комплектующих, которые необходимо импортозаместить, чтобы не зависеть от поставок иностранных партнеров из недружественных стран.
Часть узлов и агрегатов из этого списка не получится выпустить в России в ближайшем будущем. Поэтому предусмотрена возможность закупки комплектующих у компаний из дружественных стран.
Эти же узлы, агрегаты и комплектующие будут применяться и для гарантийного ремонта УАЗов, а не только при сборке их на конвейере.
В частности, на производство уже поставляются индийские раздаточные коробки Divgi-Warner. Найти их можно и в свободной продаже с пометкой «Для УАЗа Патриота».
Ходят слухи, что поставлять комплектующие УАЗу могут начать и ближневосточные автопроизводители. И это вполне реально. Например, иранские компании намерены открыть в России несколько совместных предприятий, выпускающих запчасти и комплектующие для автомобилей.
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Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС