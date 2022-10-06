УАЗы получат индийские комплектующие — журнал За рулем

УАЗы получат индийские комплектующие

Также на конвейер будут поставляться запчасти и узлы из Китая.

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Ульяновский автозавод составил список комплектующих, которые необходимо импортозаместить, чтобы не зависеть от поставок иностранных партнеров из недружественных стран.

Часть узлов и агрегатов из этого списка не получится выпустить в России в ближайшем будущем. Поэтому предусмотрена возможность закупки комплектующих у компаний из дружественных стран.

Эти же узлы, агрегаты и комплектующие будут применяться и для гарантийного ремонта УАЗов, а не только при сборке их на конвейере.

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В частности, на производство уже поставляются индийские раздаточные коробки Divgi-Warner. Найти их можно и в свободной продаже с пометкой «Для УАЗа Патриота».

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Ходят слухи, что поставлять комплектующие УАЗу могут начать и ближневосточные автопроизводители. И это вполне реально. Например, иранские компании намерены открыть в России несколько совместных предприятий, выпускающих запчасти и комплектующие для автомобилей.

Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС

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