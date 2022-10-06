Renault уже нашла замену российскому рынку

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Группа Renault готовится к выходу на рынок Австралии с бюджетными моделями Dacia, которые будут продаваться там под брендом Renault. Первым а автомобилем станет новый Duster, а позже модельный ряд пополнится кроссовером Bigster.
«Это будут автомобили исключительно новых поколений», — говорит глава представительства Renault в Австралии Глен Сили.
В Австралии очень любят пикапы, а значит вполне вероятно, что третьей новой моделью станет Oroch — пикап на базе Duster. Четвертой моделью станет Sandero.
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По словам Глена Сили, в Австралии, как, например, в Южной Америке или Индии, Dacia будет продаваться под маркой Renault.
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«Мы видим большие преспективы продаж Dacia под маркой Renault. … В Австралии 69 брендов конкурируют на рынке с объемом продаж 1,2 млн автомобилей в год», — говорит Глен Сили.
Для сравнения, в 2021 году во Франции было продано около 1,66 миллиона новых автомобилей.
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Фото: Renault