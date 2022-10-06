Renault уже нашла замену российскому рынку — журнал За рулем

Renault уже нашла замену российскому рынку

Речь идет о сбыте именно недорогих моделей автомобилей, продаваемых в Европе под брендом Dacia.

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Группа Renault готовится к выходу на рынок Австралии с бюджетными моделями Dacia, которые будут продаваться там под брендом Renault. Первым а автомобилем станет новый Duster, а позже модельный ряд пополнится кроссовером Bigster.

«Это будут автомобили исключительно новых поколений», — говорит глава представительства Renault в Австралии Глен Сили.

В Австралии очень любят пикапы, а значит вполне вероятно, что третьей новой моделью станет Oroch — пикап на базе Duster. Четвертой моделью станет Sandero.

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По словам Глена Сили, в Австралии, как, например, в Южной Америке или Индии, Dacia будет продаваться под маркой Renault.

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«Мы видим большие преспективы продаж Dacia под маркой Renault. … В Австралии 69 брендов конкурируют на рынке с объемом продаж 1,2 млн автомобилей в год», — говорит Глен Сили.

Для сравнения, в 2021 году во Франции было продано около 1,66 миллиона новых автомобилей.

Фото: Renault

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