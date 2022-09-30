Иран создаст с Россией совместные производства

О готовности создания совместного предприятия с Россией заявил председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.
Но речь идет не только о производстве запчастей. Иран готов сотрудничать с российскими предприятиями по самым разным направлениям.
«Первое из них — это экспорт автозапчастей, необходимых РФ, второе — импорт нужных нам автозапчастей из России, таких как автомобильные двигатели, детали автомобильных тормозов, и третье, наиболее важное — производство совместных автомобилей», — цитирует РИА «Новости» Манеша.
Иранские автопроизводители проявляют большой интерес к российскому рынку.
Например, Iran Khodro и SAIPA намерены продавать свои автомобили в России. В модельном ряду компании есть интересные машины. Некоторые, например, оснащаются неубиваемыми моторами с чугунными блоками, и есть даже модели с турбированными 8-клапанными двигателями.
Автомобиль Iran Khodro Tara скоро должен получить одобрение типа транспортного средства и станет первым иранским автомобилем, по которому у наших водителей и начнет складываться представление об иранском автопроме как об источнике простых и недорогих иномарок.
Они, конечно, сначала будут дороже, чем в Иране, но после появления СП их цена должна бы снизиться.
- О плюсах и минусах Iran Khodro Tara вы можете узнать здесь.
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Фото: «За рулем», Iran Khodro