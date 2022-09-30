Иран создаст с Россией совместные производства — журнал За рулем

Иран создаст с Россией совместные производства

На предприятиях планируется выпускать разного рода автозапчасти и даже автомобили.

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О готовности создания совместного предприятия с Россией заявил председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.

Но речь идет не только о производстве запчастей. Иран готов сотрудничать с российскими предприятиями по самым разным направлениям.

«Первое из них — это экспорт автозапчастей, необходимых РФ, второе — импорт нужных нам автозапчастей из России, таких как автомобильные двигатели, детали автомобильных тормозов, и третье, наиболее важное — производство совместных автомобилей», — цитирует РИА «Новости» Манеша.

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Иранские автопроизводители проявляют большой интерес к российскому рынку.

Например, Iran Khodro и SAIPA намерены продавать свои автомобили в России. В модельном ряду компании есть интересные машины. Некоторые, например, оснащаются неубиваемыми моторами с чугунными блоками, и есть даже модели с турбированными 8-клапанными двигателями.

Иран создаст с Россией совместные производства

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Автомобиль Iran Khodro Tara скоро должен получить одобрение типа транспортного средства и станет первым иранским автомобилем, по которому у наших водителей и начнет складываться представление об иранском автопроме как об источнике простых и недорогих иномарок.

Они, конечно, сначала будут дороже, чем в Иране, но после появления СП их цена должна бы снизиться.

Иран создаст с Россией совместные производства

Фото: «За рулем», Iran Khodro

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