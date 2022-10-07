«Китайцы» атакуют — столько их не было еще никогда! Цифра поразит — журнал За рулем

«Китайцы» атакуют — столько их не было еще никогда! Цифра поразит

Лидерство пока удерживают отечественные марки, но вот корейские производители — уже далеко позади.

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Доля китайских автомобильных брендов на российском рынке вплотную приблизилась к 30%. Об этом говорят данные продаж новых легковых машин в России на прошлую неделю (39-ю неделю 2022 года), с 26 сентября по 2 октября — их приводит аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на АО «ППК». В этот период россияне в дилерских центрах марок из КНР приобрели 2562 автомобиля.

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Топ-3 марок с 26 сентября по 2 октября

  • Lada — 3298 шт.
  • Chery — 1091 шт.
  • Haval — 658 шт.

Таким образом, компании из Поднебесной смогли настолько укрепить свои позиции, что суммарно заняли 29,4% всего объема проданных на прошлой неделе новых легковушек. Это максимальная доля рынка, которую китайские бренды когда-либо имели в России.

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Лучше «китайцев» продаются только «россияне» — отечественные бренды на той же неделе заняли 39,8%. А вот у корейских компаний, переживающих в России период большой неопределенности, более чем двукратное отставание от китайских производителей: их доля составила 12,8%.

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